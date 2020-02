Boy Scouts: los monstruosos casos de abusos sexuales que los dejaron en la quiebra en EEUU

La organización "Boy Scouts of America" (BSA) se presentó el martes en banca rota ante la justicia del estado de Delaware, EEUU; luego de que miles de demandas por abusos sexuales llegaran contra la institución fundada en 1910, que ha tenido más de 110 millones de niños inscritos, de entre 7 y 21 años.

Al presentarse en banca rota, la organización puede suspender momentáneamente las demandas en su contra; se le permitirá seguir operando mientras reorganiza sus finanzas, pero como último recurso, podría verse obligada a vender algunas de las múltiples propiedades que posee, incluidos campamentos y rutas de senderismo bajo su nombre; de esta forma, podría juntar los miles de millones de dólares que debe pagar a sus víctimas.

"Los programas de exploración continuarán durante todo este proceso y durante muchos años", dijo Evan Roberts, portavoz de los Scouts. "Los consejos locales no se declaran en quiebra porque son organizaciones legalmente separadas y distintas". Así lo publicó el medio The Guardian.

¿Por qué las demandas llegaron ahora y no antes?

Todo comenzó en el año 2019, después de que Nueva York, Arizona, Nueva Jersey y California aprobaran distintas leyes que facilitaban a las víctimas de abusos presentar cargos después de 40 años de cometidos los hechos. La mayoría de las demandas es del estado de California.

Además, a muchos casos de abusos se les bajó el perfil, pues la BSA conocía de los depredadores, sin embargo, nunca lo informó a las autoridades según queda claro en sus propios archivos.

Los "archivos de la perversión"

Una de las pruebas más contundentes contra la BSA fue una investigación interna conocida como los "archivos de la perversión", que identificó a 7.819 supuestos abusadores dentro de la institución entre 1944 y 2016, que dejaron a más de 12 mil víctimas. La asociación, de esta forma, no volvía a contratar a quienes se encontraban en la lista y muchos de ellos fueron expulsados de forma discreta, sin involucrar a la policía.

La organización Abuso en el Movimiento Scout ha contribuido para ayudar a las víctimas de abusos y actualmente cuenta con más de 2.000 miembros que han accedido a dar su testimonio para realizar una demanda contra la BSA. ''Estos depredadores sexuales dentro de la BSA se aprovecharon de la inocencia de los niños y/o los incitaron a realizar actividades ilegales''. ''En los archivos de Boy Scouts of America se muestra cómo a líderes de Scout les gustaba beber alcohol o mirar pornografía'', cita en su sitio web.

Incluso en su página muestran una lista de los abusadores, en la cual se puede observar que se repiten nombres en diferentes tropas de niños.

Víctimas de abusos dentro de BSA

Este tema viene de hace años y cada día son más los testimonios que están saliendo a la luz; en una entrevista en 2019 para el medio NBC News, accedieron a dar su testimonio Pits y James Kretchmer, junto a su abogado, el fundador de la organización Abuso en el Movimiento Scout; Tim Kosnoff.

Ambos tenían 13 años cuando ingresaron a un campamento de los Boys Scouts en California. Ambos acusaron a sus líderes, que en ese momento tenían 30 y 40 años.

"Él dijo ven a mi habitación, quiero mostrarte algo, y en ese momento me dijo que bajara mis pantalones", aseguró Pits."'Era de noche estaban las luces apagadas y cuando me voy a dormir, siento un aliento en mi cuello, siento que alguien me toca y escucho su voz. Me estaba tocando inapropiadamente", relató James.

"Recuerdo estar sentado en medio de la carretera esperando; recuerdo estar pensando que estaría bien si un gran camión venia y se terminaba todo, para así no lidiar más con esto. Quería morir", narró James.

Según Tim Kosnoff, ellos son sólo dos, de cientos que acusan a los Boys Scouts de que no hacen lo suficiente para proteger a sus niños. Las acusaciones van desde tomar fotos lascivas para molestar, tocaciones, masturbaciones, obligar a los niños a ver pornografía, hasta violaciones. "Tenemos un cliente que tiene 14 años, así como otro que tiene 97 años", expresó Tim.

"Quiero decirle, a cualquier organización, que si ocultas a un pedófilo en lugar de pararte y buscar la justicia adecuada que ellos merecen, te vamos a cerrar, porque no estás protegiendo a nuestros niños, no estás siendo responsable", finalizó James.

Otro caso de abuso fue relatado por Robbie Pierce para el The New York Time. "En agosto de 1994, cuando tenía 13 años, Pierce dijo que estaba en una excursión de una semana en Camp Wolfeboro, en Sierra Nevada, cuando él y otros niños, incluido su hermano, mostraron signos de enfermedad y fueron al refugio médico".

"Allí, un hombre que no era médico, sino líder del campamento, examinó a cada uno de los niños en privado, dijo que el hombre le hizo quitarse la ropa y luego acarició sus genitales, diciendo que estaba buscando una posible hernia. Pierce dijo que los muchachos no discutieron lo que el hombre había hecho hasta años después, cuando su hermano lo mencionó", publicó el The New York Times.

Actualmente, la organización pidió disculpas públicas para sus víctimas a través de un comunicado. “La BSA se preocupa profundamente por todas las víctimas de abuso, y se disculpa sinceramente con cualquiera que haya sido perjudicado durante su tiempo en el Movimiento Scout. Nos indigna que haya habido momentos en que las personas aprovecharon nuestros programas para dañar a niños inocentes", dijo Roger Mosby, presidente y director ejecutivo. Revisa el comunicado oficial aquí.

Según el The New York Times; Tim Kosnoff, dijo que si bien está abierto a escuchar cómo la organización tiene la intención de reformarse, le resulta "difícil o imposible" imaginar que los Boy Scouts encuentren una manera para continuar operando, incluso con finanzas reestructuradas.