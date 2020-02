Sigue bajando aprobación de Piñera mientras aumenta el rechazo a su gestión y la del gabinete: Parisi y Bachelet suenan junto a Lavín como presidenciables

Activa Research publicó este miércoles su encuesta Pulso Ciudadano, la cual reveló una fuerte baja en la aprobación del Presidente Sebastián Piñera, pasando de 11,6% a un 7,0%.

La desaprobación aumentó en dos puntos y pasó de 80,7% en la segunda quincena de enero a 83,0% en la primera quincena del mes de febrero. Mientras que un 10,0% declara que no sabe. Por su parte, la aprobación del Gabinete es de un 5,8%, mientras que la desaprobación pasó de 79,1% durante la segunda quincena de enero a 81,5% en la primera quincena de febrero.

Candidatos presidenciales

En cuanto a los candidatos presidenciales para las elecciones del año 2021, ante la pregunta: ¿quién preferirías que sea el próximo presidente? (excluyendo al actual); un 16,1% menciona a Joaquín Lavín, un 6,4% a Franco Parisi, un 5,8% a Michelle Bachelet, un 4,6% a Beatriz Sánchez, un 4,5% a José Antonio Kast. (Otros 21,9%, No sé 13,8% y Ninguno 13,9%).

Al preguntar de forma espontánea a los encuestados ¿quién creen que será el próximo Presidente? responden que será: Joaquín Lavín (14,4%), Michelle Bachelet (9,6%), Franco Parisi (7,4%), Beatriz Sánchez (7,1%), José Antonio Kast (4,7%). (Otros 16,3%, No sé 27,0% y Ninguno 4,0%).

Proceso constituyente

Sobre el proceso constituyente, un 73,7% se encuentra muy de acuerdo/de acuerdo con que se cambie la Constitución actual (+4,1 ptos. con relación a la medición de la segunda quincena de enero la cuál fue de un 69,6%%), mientras que el 13,4% se encuentra muy en desacuerdo/ en desacuerdo.

Ante la consulta sobre el plebiscito de abril de este año, un 69,7% votará que aprueba cambiar la constitución mientras que un 14,2% rechazo. Un 11,7% declara que no irá a votar ese día y un 4,4% no sabe o no responde.

Al preguntar acerca del órgano que debe redactar esta nueva Constitución, un 44,1% votará por la convención constitucional (los ciudadanos serán electos íntegramente para este efecto). Mientras que un 27,2% votará por una Convención Mixta Constitucional (será integrada en partes iguales entre miembros electos para este efecto – ciudadanos- y parlamentarios (as) en ejercicio).

Sobre las expectativas de quién ganará el plebiscito para la nueva Constitución, un 77,2% cree que ganará Aprueba, 10,3% que ganará rechazo y 12,5% no sabe. Mientras que un 49,9% cree que ganará la Convención Constitucional, y un 29,2% la Convención Mixta Constitucional.

Un 73,0% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar el 26 de abril, y un 10,7% muy seguro/seguro de que no lo hará. El 16,3% no está seguro de si irá o no a votar ese día.

Manifestaciones: aumenta el apoyo a protestas

En relación con el nivel de acuerdo con las manifestaciones y protestas que está desarrollado la ciudadanía, un 59,4% se encuentra muy de acuerdo/de acuerdo (4ptos. más que la medición anterior 53,4%), mientras que un 20,9% muy en desacuerdo/desacuerdo (2,6 ptos. menos respecto a la medición anterior 23,5%).

Un 55,7% está muy de acuerdo/de acuerdo con que continúen las manifestaciones, cinco puntos más respecto a la segunda quincena de enero (50,5%) y un 31,6% muy en desacuerdo/ desacuerdo.

En cuanto a la situación económica de Chile, la cifra de quienes consideran que el país avanza en la dirección incorrecta aumenta cuatro puntos (62,2%) respecto a la segunda quincena de enero (57,7%) Mientras que el 12,1% cree que avanza en la dirección correcta.

En relación con el progreso, un 35,3% declara que Chile está en retroceso, un aumento de siete puntos respecto a la medición anterior (28,3%). Un 11,4% considera que Chile está avanzando.

Situación económica y proyección de futuro

Un 51,3% de los encuestados sostiene que la situación económica actual del país es mala/muy mala. Mientras que un 9,6% que es buena/muy buena. El 37,3% considera que es regular.

Al preguntarle a las personas sobre la situación económica del país respecto del 2019, un 7,2% señala que es mejor o mucho mejor, mientras que un 70,1% que es peor o mucho peor.

Respecto a la proyección a futuro, un 27,4% cree que la situación del país será mejor o mucho mejor el 2021; mientras que un 32,8% cree que será peor o mucho peor. Un 30,6% cree que será igual que hoy.

Prioridades de los chilenos

Asimismo, los principales problemas para los chilenos son: la salud (42,9%), pensiones (40,7%), educación (28,8%), desigualdad (28,4%) y sueldos (24,6%).

Más abajo se encuentra corrupción (17,6%), delincuencia (16,6%) y Derechos Humanos (15,8%), que se incrementa nueve puntos respecto a la medición anterior (7,0%).

La medición fue realizada entre el 6 y el 13 de febrero de 2020, a través de un Panel Online representativo a nivel nacional, con una muestra de 1.045 entrevistas.