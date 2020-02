A lo criptomoneda: la nueva estafa por $697 millones que preocupa a la PDI

La página web de la empresa Capital 88 se ve seria y transparente. Esto pudo hacer que las personas confiaran y se lanzaran para invertir en el mercado de las criptomonedas, y así aumentar sus recursos.

Sin embargo, ese sueño para 64 chilenos se vio entrampado, porque nada fue lo que parecía ser. Sin ir más lejos en Copiapó está la persona que ha sido estafada con la cifra más alta de todas las denuncias realizadas en la PDI a nivel nacional.

Durante el mes de septiembre del año pasado, el denunciante realizó búsquedas en la web relacionadas con inversiones, encontrando a la empresa Capital 88 inscribiéndose por un monto de USD$250. Así, recibió el llamado de una mujer quien le explicó el funcionamiento de la página. Desde ese momento y hasta diciembre, el confiado inversionista realizó más de cien abonos en la misma página a través de sus tarjetas de crédito y débito de distintos bancos.

Sin embargo, a la fecha la víctima no ha recibido ningún rédito ni ganancia. El comisario (PDI) Ernesto Cayuno, subjefe de la Brigada de Delitos Económicos, precisó que “lo que ellos prometen es doblar el capital invertido. Esta empresa no tiene dirección en Chile, no está establecida acá y no es fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero. Lamentablemente las personas que invierten en este mercado de valores, no tienen experiencia en este tipo de inversiones, por ello el llamado a quienes deseen emprender en este tipo de mercado, es primero que se informe y hacerlo a través de entidades financieras formales en Chile. Nosotros como Brigada Investigadora de Delitos Económicos estamos recopilando la información para investigar este delito a través de Interpol”.

En todo Chile, las 64 denuncias llegan a la suma de 697 millones de pesos, cifra que podría subir fácilmente, ya que podrían existir otros casos estampados en Carabineros y el Ministerio Público.

En noviembre del 2019, la misma víctima -que corresponde a un empresario de la zona norte y que para poder invertir solicitó un crédito bancario- recibió un correo electrónico de la empresa Capital 88, señalándole que le harían devolución de sus ganancias por la suma de USD$375.260, dinero que por cierto aún no ha recibido.