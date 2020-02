Marcelo Ríos replicó con fuerza críticas del Movilh

Sigue en alza la polémica entre Marcelo "Chino" Ríos y el Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual), que empezó debido a una entrevista que quien fue número uno del tenis mundial en 1998 dio durante el pasado fin de semana al diario La Tercera.

Marcelo Ríos, quien vive con su familia en Miami, declaró que "ver dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen".

Y siguió así: "Me llamó el pela’o del Movilh (Rolando Jiménez) y me dijo que tenía que aprender de homosexualidad. ¡Qué se ha creído! Si es una opinión mía y puedo opinar lo que quiera. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?".

Este jueves 20 de febrero el Movihl indicó que los dichos del retirado deportista son “homóbicos y transfóbicos, violentos y cobardes, pues justifica sus prejuicios y retrógada mentalidad usando a los niños y niñas”.

Y más tarde, Marcelo Ríos respondió el "pelotazo" con una volea por medio de su cuenta oficial de Twitter (@MarceloRios75).

"La gente del @Movilh dice que mis palabras son violentas pero me pueden explicar que mierda sería esto entonces??? Supongo que esto no les parece violento", escribió el "Chino" Ríos en la red social del "pajarito azul", añadiendo una controvertida imagen que generó múltiples comentarios.