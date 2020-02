Día de la Mujer: Movimiento feminista desafía a los intendentes

El intendente Felipe Guevara representa la represión del Estado, recalcaron dirigentas de la Coordinadora 8M. Por eso, a poco más de dos semanas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, interpusieron un recurso de protección en contra de la Intendencia Metropolitana y de Carabineros. A juicio de ellas, se debe sentar un precedente para que se respete el derecho de reunión, por lo que se exigen un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En medio del debate sobre modificaciones al derecho de reunión, derivado del estallido social del 18 de octubre, busca hacer historia. Con las marchas que se desarrollarán en todo Chile el domingo 8 y durante la huelga productiva y reproductiva del lunes 9 de marzo, las organizaciones pretenden reunir a más de un millón de mujeres.

“Las mujeres marchamos libres”. Esa es una de las consignas que buscan grabar a fuego. Pero Guevara, con la colaboración de la institución que Mario Rozas encabeza, se los impediría. En el recurso acusan a la autoridad regional de “vulnerar nuestro legítimo derecho a la integridad física y psíquica, libertad de opinión, y de reunión, consagrados en los numerales 19 N° 1, 12 y 13 respectivamente, de la Constitución, y cautelados a su vez por la acción constitucional de protección establecida en el artículo 20 de la misma”.

Recalcaron que no presentarán solicitud para movilizarse. Esa práctica, explicó a Publimetro Francisca Fernández, vocera socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M, es una mal llamada tradición. “que se heredó de la dictadura”.

Fernández indicó que es “contradictorio” pedir permiso a una autoridad “que tiene antecedentes de violencia contra la mujer”. Además, al constatar lo ocurrido en los más de cuatro meses de manifestaciones, consideran que no hay garantías, y que aún cuando hubo marchas autorizadas, se realizaron con una fuerte represión de parte de agentes del Estado.

“Nosotras sí o sí nos vamos a movilizar. Nos estamos organizando en todos los territorios. Queremos marcar un hito en cuanto al valor constitucional que tiene el derecho a manifestarse sin previa autorización”, complementó, agregando que el recurso presentando ayer en Santiago, se replicará en otras Cortes del país.

Consultados por la presentación del recurso y por las acciones a tomar ante las movilizaciones, la Intendencia no se pronunció.

Huelga productiva y reproductiva: La idea es que durante la jornada del 9 de marzo las mujeres no completen las labores que a diario realizan, sean o no remuneradas, para así dedicarla a movilizarse (en la calle o no), cuidarse y reflexionar, “con el apoyo de sus compañeros o hijos”.