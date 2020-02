Movilh para en seco al "Chino" Ríos: "Sus dichos son violentos y cobardes"

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) repudió hoy los dichos “homóbicos y transfóbicos” del ex tenista, Marcelo Ríos, calificándolos de “violentos y cobardes, pues justifica sus prejuicios y retrógada mentalidad usando a los niños y niñas”.

“Ver a dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen"”, dijo Ríos a La Tercera

Agencia Uno

Añadió que en su adolescencia besó a una joven trans y que al darse cuenta de ello “me fui más asustado que la chucha. Llegué contándole a mi papá, a mi mamá. Casi como si me hubieran pegado el Sida. Ahora la cuento como chiste y ya han pasado muchos años".

Al respecto, el dirigente del Movilh, Ramón Gómez, sostuvo que “a todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orientación sexual e identidad de género”

“El ex tenista masifica su violencia a través de los medios de comunicación y da una señal negativa a la ciudadanía, pues pretende hacer creer que lo suyo es una opinión inocua, cuando en realidad es tan violenta, como cobarde toda vez que se escuda en niños de cuatro años para explicar sus prejuicios”, añadió Gómez

Finalmente, apuntó que “Ríos debiese pedir disculpas, pero ex muy probable que no lo haga. Sí le exigimos que al menos que deje de involucrar a niños y niñas en su odio. Los niños y niñas no nacen con prejuicios y es tarea de todas y todas educarlos en en el respeto a la diversidad”.