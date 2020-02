Camilla Parker revela difíciles momentos que vivió en su relación con el príncipe Carlos

Si hablamos de matrimonios complicados en la realeza, lo primero que viene a nuestra mente es el de Diana y Carlos. Sin embargo, la relación del príncipe con su actual esposa Camilla Parker también tuvo dificultades que marcaron la vida de la duquesa.

Durante una entrevista para el medio británico The Mail, Camilla reveló que su relación con el heredero de la Corona estuvo lleno de grandes complicaciones. Especialmente por el rechazo que tuvo por parte de los ciudadanos del Reino Unido durante varios años.

Camilla Parker sufrió por la muerte de la princesa Diana

La relación estuvo rodeada de controversias desde sus inicios, ya que la duquesa de Cornualles fue vista como la amante del príncipe y la responsable de que el matrimonio con Diana no funcionara.

Gran parte de la población manifestaba su desagrado con Camilla. Pero las cosas pusieron verdaderamente difíciles cuando la tragedia llegó a la familia real con la repentina muerte de Lady Di.

El Reino Unido quedó marcado por el trágico accidente en el que perdió la vida la Princesa del Pueblo, como fue conocida Diana. De inmediato, el rechazo a la relación del futuro rey creció.

Camilla fue calificada como la mujer más odiada del Reino Unido y esto complicó su relación con Carlos. “Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte”, expresó Camila.

El matrimonio era un deseo prácticamente inalcanzable para la pareja, ya que la reina Isabel no consideraba pertinente esta acción.

Camilla explicó que fue acosada por los medios y esto no le permitía llevar una vida tranquila. “Fueron unos tiempos profundamente desagradables que no le desearía ni a mi peor enemigo. No habría sobrevivido sin mi familia”, relató.