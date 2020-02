Mauricio Pinilla vuelve al Nacional: "Es un partido que nunca es fácil para él"

Coquimbo Unido vive horas movidas durante estos últimos días de febrero, sobre todo luego de conseguir una histórica clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2020 el pasado martes. Pese a perder por 1-0 frente al Aragua en Venezuela, el 3-0 a favor en la ida le permitió superar la llave y preparar con mayor tranquilidad el complejo enfrentamiento de este fin de semana contra Universidad de Chile, además del posterior clásico de la Cuarta Región frente a Deportes La Serena en la fecha siguiente.

Antes del clásico, eso sí, el presidente del cuadro "Pirata", Jorge Contador, comenta a El Gráfico Chile su preocupación por lo que será primero el encuentro ante los dirigidos de Hernán Caputto, poniendo especial atención en el actual atacante de los "Aurinegros", Mauricio Pinilla, canterano, hincha y ex jugador del elenco universitario, quien enfrentará por segunda vez en su vida al equipo de sus amores, la primera en el Nacional.

Las tarjetas rojas y las lesiones complican a Hernán Caputto en la "U" Los azules acumulan cuatro expulsiones en seis partidos jugados durante la temporada 2020. Jean Beausejour será baja por cerca de un mes, mientras que Ángelo Henríquez podría volver.

¿Cómo avizora ese clásico contra La Serena en Primera después de tanto tiempo?

Es un clásico que se viene arrastrando por muchos años y en el cual nosotros siempre hemos salido victoriosos, por lo menos la mayoría de los clásicos están a favor nuestro y tenemos que mantener esa estadística.

En lo deportivo, ¿cómo ve al equipo?

En lo deportivo, el equipo viene con el envión de haber pasado a la segunda fase. Ahora tenemos un partido difícil con la "U" este fin de semana y después esperamos estar lo mejor preparados para el clásico contra La Serena del 1 de marzo.

¿Feliz con esta clasificación en la Sudamericana?

Nosotros ya tuvimos la experiencia de la Copa Libertadores 1992, donde no habíamos pasado a segunda fase. Ahora la gente está expectante, porque el sorteo será en mayo y ahí veremos quién nos toca para seguir creciendo en lo deportivo y en la Copa Sudamericana.

¿Celebrada clasificación en Venezuela, a pesar de perder 1-0?

No, fue algo tranquilo, la gente no estaba eufórica. Yo creo que el 3-0 en la ida nos daba la tranquilidad y se hizo lo que se programó para pasar a segunda fase. Esperamos seguir pasando otras fases, para que nuestra gente pueda disfrutar de copas internacionales.

Este fin de semana les toca la "U", un complicado rival, y en el Nacional. ¿Cómo ve ese duelo?

Sí, la "U" está jugando bien y nosotros estamos recién armando este equipo, así que esperamos sacar un buen resultado.

Para alguien que es especial este partido es Mauricio Pinilla. ¿Cómo lo ve a él?

No lo he conversado en específico esto, pero yo creo que para él va a ser más que especial. Es su ex equipo, así que imagínese la situación. Es un partido que nunca es fácil para él, pero es un profesional y va a defender los intereses de Coquimbo de la mejor manera.