Roxana Muñoz y la cirugía de reconstrucción de su boca: "Decían que no se podía hacer"

"Me empecé a completar mucho", dijo Roxana Muñoz este viernes durante el matinal de Canal 13. La razón de este problema de autoestima es una intervención mal hecha en su boca que la dejó con una clara deformación. No es la primera vez que a ex chica reality hablaba del tema, había mostrado fotos para alertar de las posibles consecuencias a quienes quisieran hacerse una intervención de este tipo.

Según contó en "Bienvenidos", inicialmente no tuvo mayores problemas "Al principio se veía bien", dijo, pero al pasar los años su labio se empezó a deformar. Intentó contactar a quien había hecho el procedimiento, pero no tuvo suerte. Primero, esa persona dejó de trabajar en el centro de estética y, luego, cerraron este negocio.

Es así como empezó a buscar otro tipo de soluciones para reconstruir su sonrisa. Pero no consiguió resultados positivos: "Decían que no se podía hacer". Por suerte para ella, hace dos semanas finalmente pudo ser operada y el resultado ha sido positivo.

Eso sí, el nuevo procedimiento no era fácil: necesitaba anestesia general y varios puntos. Al respecto, el cirujano plástico de Clínica Indisa Esteban Torres asistente en el estudio de "Bienvenidos", explicó que lo que se debía hacer era "sacar todo el tejido malo".

Según explicó Muñoz, le dijeron que le inyectarían ácido hialurónico, pero no fue así. "Me vendieron un producto que no era", dice y llama a investigar antes de someterse a un cambio de este tipo. "Cuando quieran hacerse algo, averigüen lo que van a hacer", pidió encarecidamente.

