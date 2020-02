El "vaquita" vuelve a las marchas: perrito insigne de Antofagasta se recuperó de perdigones de Carabineros

View this post on Instagram

[email protected] estoy triste y enojado, porque llevo semanas en recuperación (perdón por sacarme los puntos 🙄)y afuera en las calles nada ha cambiado, los pacos siguen matando y disparándonos a quema ropa… pero estoy orgulloso de quienes siguen en la lucha, no abandonen, no paren porque aunque no lo quieran reconocer, esta revuelta SI FUE LA FORMA de que escucharan y hoy todo Chile sabe de las pensiones horribles, de la precariedad de la educación, de la salud pésima, de la desigualdad, del abuso que sufren las mujeres y las personas LGTBIQ+… esta sí fue la forma, porque cada vez somos más conscientes como sociedad de todo lo que nos roban y nos quitan y después nos culpan a nosotros mismos de la desigualdad, dándole más importancia a un semáforo y una plaza antes que a [email protected] [email protected] que mueren esperando, antes que los ríos que se secan y [email protected] [email protected] que se extinguen por la deforestación y contaminación.. Esta es la forma, porque por años [email protected] [email protected] marcharon pacíficamente, nos envolvieron con sus “mesas de trabajo” sin ningún fruto … no perdamos la memoria, no dejemos de luchar… no saben las ganas que tengo de estar de vuelta en las calles junto a Uds. sé que pronto estaré de vuelta con más ganas y más esperanza de esto cambie… no nos olvidemos porqué partió todo esto, no nos olvidemos del 18 de octubre… no nos olvidemos que nada ha cambiado Hoy se marcha, por [email protected] caí[email protected], por quienes siguen presos injustamente y por la impunidad de esa institución bastarda que siguen saliendo libres después de todo lo que nos han hecho (pacos qls🤬) y porque no bajaremos los brazos y las colas hasta que la dignidad se haga costumbre Wauuu para uds [email protected] no dejen de luchar ✊🏻🐶 P.D.: sigo en recuperación, a veces faltan insumos y [email protected] Vet se han portado increíble a pesar de todo mi estrés al encierro 😅 no me olviden, que yo no les olvido wau🐶 Salgan a marchar! Wauu🐶