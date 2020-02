"La prensa está al servicio de la Municipalidad": viñamarino increpa a periodista en medio apedreo al Hotel O’Higgins previo al Festival de Viña

Una álgida tarde ha tenido la “ciudad jardín” Manifestaciones, el Hotel O’Higgins apedreado y todo sólo a horas de la apertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Justo en ese lugar, que otrora recibió a grandes artistas, manifestantes mostraron sus opiniones a la prensa. De esta forma haciendo pasar un “momento incómodo” a los comunicadores de CNN.

“Si hay algo que es unánime es que los chilenos consideramos que la prensa miente”. Con estas duras acusaciones un poblador de Viña tomó la palabra en las pantallas compartidas de CHV y CNN. “La prensa está al servicio de los intereses de los poderosos. En este caso la prensa está al servicio de la Municipalidad, para admitir un festival que oculta la miseria que existe en Viña del Mar”.

Crítica a la prensa en Viña del Mar

El vecino de la “ciudad bella” recordó distintos datos que circulan en la ciudad. Según el último catastro de campamentos de nivel país, Viña se encuentra dentro de las ciudades con más cantidad. Ello junto a Antofagasta, Alto Hospicio, Copiapó y Valparaíso.

“Viña del Mar, con la mayor concentración de campamentos. No es posible que en el año 2020 todavía exista gente que no tiene acceso a agua, luz y servicios básicos como es el alcantarillado y que tengan que hacer caca en un hoyo. No es posible. Y la danza de millones que se da aquí se pierde en función de otras cosas más importantes”.

“En este país es que los chilenos consideramos que la prensa miente. La prensa está al servicio de los intereses de los poderosos…” 👏🏻 👏🏻👏🏻👏🏻#SinJusticiaNoHayFestival #Vina2020 #FestivalDeVinaDelMar #Chile pic.twitter.com/31iUPLhss6 — Mr.Filibertti (@filibertti) February 23, 2020

Finalizadas sus declaraciones, la manifestación continuó bajo el grito de “no al Festival”.