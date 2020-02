"Negligencia inexcusable": senador Lagos Weber reconoce no pago de contribuciones

A través de su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Lagos Weber se refirió al reportaje dado a conocer por el portal Ciper que indica que no ha pagado las contribuciones correspondientes a los últimos 16 años de su propiedad en la localidad de Caleu.

La nota también afirma que su padre, el ex presidente Ricardo Lagos, tampoco lo ha hecho con su casa durante 29 años.

Además sus viviendas no contarían ni con permisos de edificación ni con un certificado de recepción final de obras, a lo que se suma que no pagarían impuestos por el uso de suelo de los terrenos al estar bajo el rótulo de "agrícolas".

Según investigación Ciper: revelan que ex presidente Lagos y su hijo no pagan contribuciones por sus casas en Caleu El ex mandatario llevaría 29 años sin pagar, mientras que el legislador 16.

Lagos Weber calificó el caso como una "negligencia inexcusable", y afirmó que "aquí hay una situación que se debe regularizar. Una vez que eso concluya se pagará todo lo que se determine".

En declaraciones a Ciper, el congresista manifestó que "efectivamente no fui diligente para regularizar esa edificación" y reconoció que "estoy en falta en esta materia. El terreno lo adquirí el año 2003 y la construcción fue años después, el 2012 se comenzó y terminaron las obras gruesas (…) el letargo fue un error de mi parte" .

Aquí hay una situación q se debe regularizar. Una vez que eso concluya se pagará todo lo que se determine. [email protected] debemos cumplir con nuestras obligaciones, en especial si somos autoridades. En mi caso, la no regularización fue una negligencia inexcusable. https://t.co/MPPBOnEwyW https://t.co/UD8dffHdx7 — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) February 23, 2020

El ex mandatario, en tanto, señaló al mismo sitio que "en 1991 compramos una parcela de agrado de 6 hectáreas en Caleu, junto a dos familias amigas. Inicié la construcción de una casa y efectivamente no fui diligente para regularizar esa edificación. En 2001 abordamos nuevamente el tema de la recepción municipal, pero ello no prosperó y fue un error no haber perseverado. Actualmente estamos en proceso de regularización y espero que esto concluya de manera exitosa prontamente".