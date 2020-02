Condenan a Harvey Weinstein por dos casos de abuso sexual

Un jurado de Nueva York halló culpable de abuso sexual en primer grado y violación en tercer grado al productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, tras cinco días de deliberaciones, lo que podría acarrearle una sentencia superior a los 25 años de prisión.

Junto a ello, fue declarado no culpable de cargos por "agresión sexual depredadora" y por violación en primer grado, que podrían haberlo hecho enfrentar una cadena perpetua.

Los cargos contra Weinstein provinieron de la ex asistente de producción del programa de televisión "Project Runway" Miriam Haleyi, quien afirmó haber sido forzada a realizarle sexo oral, y por la estilista Jessica Mann y la actriz Annabella Sciorra, quienes dijeron haber sido violadas.

El magnate de 67 años, quien siempre ha sostenido que los encuentros sexuales fueron consentidos, mostró su resignación cuando escuchó el veredicto, según informaron testigos presentes.

Ahora se espera que el juez de Manhattan James Burke entregue su sentencia este 11 de marzo, en un proceso que despertó la atención internacional y llevó a la consolidación del llamado movimiento "#MeToo", que llama a las mujeres a denunciar los casos de violencia sexual que hayan sufrido.

La abogada Michelle Simpson Tuegel, que representa a víctimas de agresión sexual, dijo esperar que el veredicto sea el inicio de nuevas acusaciones contra abusadores sexuales: "No importa cuán poderosa sea una persona, no importa cuánto barro o tierra se arroje a quienes tienen el coraje de presentarse, estamos en un nuevo momento. Afortunadamente, la era #MeToo ha comenzado a desenmascarar estos sistemas de abuso de poder, y ahora las mujeres pueden ser escuchadas y creídas".

Otra de las denunciantes contra Weinstein, la actriz Rosanna Arquette, manifestó vía Twitter su agradecimiento "a las valientes mujeres que han testificado y al jurado por ver a través de las tácticas sucias de la defensa. Cambiaremos las leyes en el futuro para que las víctimas de violación sean escuchadas".

Gratitude to the brave women who’ve testified and to the jury for seeing through the dirty tactics of the defense .we will change the laws in the future so that rape victims are heard and not discredited and so that it’s easier for people to report their rapes

— Rosanna Arquette🌎✌🏼 (@RoArquette) February 24, 2020