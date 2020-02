Muere a los 101 años Katherine Johnson: la matemática que rompió las barreras raciales y de género en la NASA

Katherine Johnson, una matemática que trabajó en las primeras misiones espaciales de la NASA y fue retratada en la película “Hidden Figures” (“Talentos ocultos”) que trata de las primeras mujeres afroamericanas que trabajaron en este sector, murió, informó el lunes la agencia espacial estadounidense.

En un tuit publicado el lunes, la agencia espacial dijo que celebraba los 101 años de vida y legado de excelencia de Johnson durante los cuales derrumbó barreras sociales y raciales.

We're saddened by the passing of celebrated #HiddenFigures mathematician Katherine Johnson. Today, we celebrate her 101 years of life and honor her legacy of excellence that broke down racial and social barriers: https://t.co/Tl3tsHAfYB pic.twitter.com/dGiGmEVvAW

— NASA (@NASA) February 24, 2020