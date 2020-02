Mon Laferte regalará sus gaviotas tras despertar al "Monstruo" y al sonidista de Viña 2020: así se escucharon los gritos contra el Gobierno en su show

Cuecas, reggaetón y corridos. Mon Laferte ha entregado un show lleno de contrastes y contenido. La cantante ha hecho vibrar a la Quinta y el público ha sido su cómplice.

Con un discurso de 8 minutos y 16 canciones antes de las gaviotas, la viñamarina conquistó a la Quinta Vergara. Entremedio tocó dos veces su “problema” con Carabineros. Y es que la institución uniformada desde el 30 de noviembre busca que la cantante declare en Fiscalía por sus dichos contra el organismo. Esta semana ha vuelto a buscar que se concrete esta situación, aprovechando la estadía de Norma en Viña.

En medio del tema “No te fumes mi marihuana” la cantante bromeó con la situación. El público comenzó a cantar “el que no salta es paco”, por el ritmo de la canción. En eso canta, continuando su canción, “En Fiscalía”. La situación provocó risas del público y el staff.

El momento finalizó con Laferte increpando a Carabineros. “Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, llévenme presa”, gritó.

Tras recibir las gaviotas y escuchar al público pidiendo la de platino, la cantante hizo un importante anuncio. “Como símbolo de que Chile está en un momento muy especial, un momento difícil, a modo significativo yo voy a entregar mis premios. Yo no quería venir a celebrar un festival. Se las voy a dar a alguien que necesite, alguna fundación, si la quieren rifar, alguna cosa”, culminó.

Una tónica que se dio la noche de ayer fue el sonido. Y no específicamente que fuera mucho. A través de redes sociales usuarios denunciaron “censura” de parte de las señales hacia los gritos que ocurrían dentro de la Quinta Vergara.

Sin embargo esta noche no pudo existir sonido bajo para el público, que en diversas ocasiones entonó gritos contra el Gobierno de Piñera y Carabineros. Incluso la cantante se permitió participar del grito del público, saltando.

#MonLaferte

-Mano en el ojo

-Tengo que afinar para seguir con el "Piñera CTM …asesino"

-El que no salta es paco

-Declaración por los Derechos Humanos "he tenido miedo y me he sentido super valiente"

Gracias @monlaferte por tanto ✊👏👏#Viña2020

¡ Desde Viña para el mundo ! pic.twitter.com/JFFaMSwnit

— #YoApruebo (@Choroy_Traiguen) February 25, 2020