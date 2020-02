Resultados PSU 2020: revisa los puntajes y las fechas claves del proceso de admisión

Desde las 8:00 horas de este lunes 24 de febrero, los estudiantes que rindieron la accidentada PSU 2019 empezaron a conocer sus resultados.

Cabe recordar que el proceso de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2019, se dio en tres partes debido a los diversos incidentes que se registraron como parte de las protestas que se produjeron fuera de algunos locales.

Para conocer los puntajes, los postulantes al Proceso de Admisión 2020 deben ingresar al sitio web del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

Y porque los jóvenes son los amos y señores de las redes sociales, tenían que esperar los resultados compartiendo memes y calmando la ansiedad transformando a la PSU en tendencia.

WEON ME ALCANZA PARA LO QUE QUERIA CTMMM TOI MUY FELIZ #PSU2020 #PSU pic.twitter.com/McokgB6ccb

yo viendo mis puntajes después de pensar que me había ido bien #PSU2020 pic.twitter.com/sEiJjMOaki

Weon el año antes pasado hice preu y me fue relativamente bien ??? y ahora no estudie ni una wea y me fue súper bien ??????? Que wea 😂#PSU2020

— kess (@baddvibes0nly) February 24, 2020