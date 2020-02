Conozca antes los audios que iniciarán en las radios la campaña del “Rechazo” a la nueva Constitución

Este miércoles 26 de febrero empieza el periodo oficial de campaña por el Plebiscito Constituyente del próximo 26 de abril, cuando los chilenos acudirán de manera voluntaria a las urnas a decidir si quieren o no cambiar la actual Constitución y mediante qué mecanismo.

La Ley establece que 60 días antes de una elección puede comenzar el periodo de campaña, que se extiende hasta tres días antes de la jornada de comicios.

La papeleta de dos meses más presentará las opciones "Apruebo" y "Rechazo". Y desde la segunda chance presentaron con antelación tres audios que serán difundidos desde este miércoles por medio de radios.

"Estos tres audios comienzan a ser difundidos en siete radios en todo el país, junto con el inicio del periodo legal de la campaña, con una cobertura del cuarenta por ciento de la población del país. Nos encantaría tenerlos en todas las radios chilenas, pero obviamente por un tema de recursos no podemos hacerlo y debimos priorizar", señaló el senador de RN Andrés Allamand, uno de los que va por el “Rechazo”.

"Estos tres audios luego van a ser cambiados, pues tenemos armados un total de doce. Nuestro objetivo no es, por ejemplo, ir a una plaza y mostrar 200 banderas del "Rechazo" para vender esa marca. El objetivo es darle a entender a la gente que el "Rechazo" tiene un sentido y una causa. Que también significa cambiar, avanzar, construir y modernizar, por medio de la vía institucional y sin doble Congreso, para hacerlo ahora y de forma rápida. Todos nos dimos cuenta de que había una solicitud nacional de cambios, pero sin correr riesgos y sin inseguridad. El rechazo no significa inmovilidad, también significa cambio por medio de una alternativa más segura", agregó el parlamentario oficialista.

AUDIO 1:

“-Oye amor, estuve viendo que van a estrenar La Hoja en Blanco para un Chile Mejor. ¿Te tinca?

-Que entrete. Justo quería ir al cine.

-Ah, pero se estrena en dos años más.

-¿Pero cómo? ¿Vamos a esperar dos años más? Vamos al cine Rechazo mejor. Hoy estrenan Mejores Pensiones, Mejor Salud y la que quiero ver: Más Trabajo con Mejores Sueldos.

-Vamos.

-Sí, vamos.

– Votando rechazo podemos hacer ahora las reformas que Chile necesita. Yo rechazo para modernizar, construir y avanzar ahora hacia un Chile mejor”.

AUDIO 2:

“-Hola, buenos días, ¿qué van a pedir?

-Quiero un Combo Hoja en Blanco con educación de calidad, por favor.

-OK. Le aviso que este combo tiene un tiempo de preparación de dos años.

-¿Dos años? Pero quiero comer ahora.

-Bueno, también puedo ofrecerle Combo Rechazo. Viene con reformas en educación de calidad, mejores pensiones y salud sin lista de espera. Salen ahora y es más barato.

-Ah, mejor poh. Deme un Combo Rechazo.

Votando rechazo podemos hacer ahora las reformas que Chile necesita. Yo rechazo para modernizar, construir y avanzar ahora hacia un Chile mejor”.

AUDIO 3:

“-Mire, maestro, esta es mi casa. Me gusta mucho. Pero hay que arreglar los baños, la cocina se llueve y quiero hacer un segundo piso.

-Está complicado. Hay que demoler la casa entera y partir de cero.

-¿Demolerla? No, yo quiero que usted la arregle. Me ha costado mucho construirla y me siento segura en ella.

-Yo la echaría abajo no más.

-No, maestro. No todo está mal. Hay cosas que funcionan y no es necesario derrumbarla por completo

Votando rechazo podemos hacer ahora las reformas que Chile necesita. Yo rechazo para modernizar, construir y avanzar ahora hacia un Chile mejor”.