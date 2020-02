¿Tu puntaje PSU fue bajo? Hasta hoy puedes apelar ante el DEMRE

Una baja en los puntajes nacionales se registró en la última Prueba de Selección Universitaria (PSU). Las redes sociales dieron cuenta de un ambiente de disconformidad por los resultados entre los estudiantes.

Ante esto, desde el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) recordaron que los estudiantes pueden pedir una verificación de los resultados. Se debe ir a sus oficinas de forma presencial y la solicitud se puede realizar hasta hoy martes a las 17:00 horas.

Patricio Abarca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor apunta a que “no estaban dadas las condiciones para realizar la prueba y solo se rindió por una ideología política. Era de esperarse que los puntajes fueran bajos”. Para el especialista, el factor de las movilizaciones fue clave y afectó de manera física, social y psicológica a los estudiantes. “Es probable que esto afecte a los puntajes de corte”, agregó.

Por el caso particular de la prueba de Historia, Ignacio Maldonado, director de Investigación de Elige Educar señaló que “la suspensión podría afectar a posibles estudiantes de Pedagogía de esta especialidad. Es preocupante entendiendo que para 2025 se proyecta un déficit de 32 mil profesores en nuestro país”.

Agencia Uno

¿Cómo apelar por el puntaje?

El proceso sólo se puede realizar hoy martes (también se podía este lunes)

La verificación de resultados se solicita de forma presencial.

Se puede elevar a solicitud en las oficinas del Demre y en las secretarías de admisión.

El horario es de 09:00 a 17:00 horas.

En la solicitud se deben expresar los motivos de la apelación.

Se evaluarán solo casos de "dudas razonables".

297.450

Postulantes estaban inscritos para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

82%

Fue el porcentaje de asistencia para el proceso. 243.445 rindieron finalmente la PSU.

109

Puntajes nacionales se registraron este 2020. El año pasado se registraron 211.

Carreras con menor empleabilidad

Ingeniería comercial

Administración de empresas

Ingeniería en prevención de riesgos

Contador auditor

Enfermería

Fechas clave del proceso PSU

28 de Febrero

Hasta las 13:00 durará el proceso de postulación que se inició este lunes.

04 de Marzo

Para quienes no pudieron dar Historia se inicia la convocatoria de admisión especial.

12 de Marzo

Se entregan los resultados de la admisión especial de los inscritos para la prueba de Historia.

09 de Marzo

Se entregan los resultados de postulación a las universidades.

La opinión de estudiantes que rindieron la prueba

Paula Satelices, rindió la PSU en Quintero.

Paula Santelices “Esperaba un puntaje más alto, porque hice Preu”

La joven realizó pre universitario gratuito. Salió del colegio Alonso de Quintero. Sacó 574 puntos en lenguaje, pero esperaba sacar sobre 700.

¿Consideras que los puntajes estuvieron más bajos de lo normal?

Sí. Yo esperaba un puntaje más alto, porque hice pre U y estudié harto. Estudié en un pre U gratuito, pero tengo compañeros que pagaron y se prepararon, pero que también sacaron puntajes más bajos de lo que esperaban. Yo necesitaba dar Historia y no se pudo.

¿Qué opinas de las soluciones que dieron para la prueba de historia?

Esta bien que den opciones, pero hubiese sido ideal dar la prueba. Me salió un puntaje de 608 ponderado, tal vez podría haber sacado más, aunque igual no fue tan bajo. Quiero estudiar derecho en la Católica de Valparaíso. Si no me alcanza el puntaje haré un año de preuniversitario intensivo para intentarlo de nuevo.

¿Crees que el proceso fue justo?

Yo no tenía los medios para pagar un pre U. Pero tengo amigos que sí. Viajaban todos los días a Viña y aún así no les fue bien. Podrían haber dado más opciones.

Piero Troncoso.

Piero Troncoso “En Chile no se aprecia al pensamiento humanista”

Pese a que no necesitaba más que tener las pruebas rendidas, está conforme con sus puntajes. Salió del colegio San Isaac de Jogues de Quilicura.

¿Quedaste conforme con tu puntaje?

Estuve preparandome 4 años con Cpech. En los primeros ensayos sacaba 400 y algo. Ahora saqué 604 en lenguaje. Vi un reportaje que decía que los estudiantes se salían de la carrera de controlador aéreo de la DGAC por ser estresante y quise estudiar eso, porque me gustan los desafíos.

¿Qué opinas de las manifestaciones?

Todas las manifestaciones afectaron a los compañeros de clase media y baja. No vi que fueran al barrio alto y eso fue como dispararnos en los pies. Hay estudiantes que se esforzaron, se sacaron la mugre y que las manifestaciones los afectaron. Mientras que hay otros que se quejan, pero no tenían por donde sacar buenos puntajes.

¿Conforme con la solución que dieron para Historia?

No es suficiente. Todos querían rendir la prueba. En Chile no se aprecia al pensamiento humanista. Si fuera Ciencias habrían dado más opciones.