“Banderazo por el Apruebo” se tomó la Alameda frente al Palacio de La Moneda

Pasadas las seis de la tarde de este miércoles 26 de febrero, representantes de los partidos políticos, organizaciones e independientes que apoyan la opción “Apruebo” en el Plebiscito Constituyente del próximo 26 de abril se empezaron a congregar en la calzada sur de la Alameda, justo frente al Palacio de La Moneda.

La manifestación se produjo debido a que hoy comenzó el periodo oficial de campaña por el Plebiscito Constituyente, cuando los chilenos habilitados por el Servicio Electoral acudirán de manera voluntaria a las urnas a decidir si quieren o no cambiar la actual Constitución, y mediante qué mecanismo.

Cabe recordar que la Ley establece que 60 días antes de una elección puede comenzar el periodo de campaña, que se extiende hasta tres días antes de la jornada de comicios. En este caso, hasta el 23 de abril.

Cientos de personas expresaron su apoyo a la opción “Apruebo” con una Convención Constitucional, que en la franja electoral que empezará el 26 de marzo tendrá un tiempo de difusión de siete minutos y medio, que deberán ser repartidos entre numerosos interesados.

Respecto de esto, el presidente de la DC Fuad Chahin, declaró a CNN Chile que “debemos unirnos en la diversidad, como lo hemos hecho antes. Tenemos un objetivo común, lo que no implica que no existan diferencias. Hay que luchar para tener por primera vez en la historia del país una Constitución participativa, que nos permita efectuar los cambios que la ciudadanía pide. Hay que efectuar una gran labor educativa para aclarar que nuestra postura no es un salto al vacío i nos llevará al caos, como algunos dicen”.