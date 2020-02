Conozca a la alumna que obtuvo el único puntaje nacional en la PSU de Lenguaje y Comunicación

Confiesa que al terminar de dar la PSU de Lenguaje y Comunicación salió “muy insegura”. Por eso fue grande la sorpresa de Catalina Cifuentes, de 18 años, cuando se enteró de que había obtenido el único puntaje nacional en ese ítem, con 850 unidades.

Un logro impresionante para este egresada del Cuarto Medio A del Colegio American British de La Florida, dependiente de la Red Educacional Cognita, quien se preparó en el Preuniversitario Pedro de Valdivia y reconoce que no es una fanática de los libros.

“Pese a ello siempre cumplí con las lecturas obligatorias del colegio. Y nunca me leí un resumen. No esperaba un puntaje tan alto en Lenguaje y Comunicación, por eso cuándo después de darla me preguntaron cómo me había ido, se me llenaron de lágrimas los ojos”, cuenta esta futura estudiante de Medicina en la Universidad Católica.

Catalina Cifuentes estuvo desde Prekinder hasta Cuarto Medio en el Colegio American British, y tiene claros los motivos de su alto rendimiento.

“Tuve una buena formación, pero los colegios te entregan las herramientas. Depende de un aprovechar esos conocimientos”, señala esta joven que egresó con un promedio de notas 6,8, y en la PSU de Matemáticas logró 750 puntos, mientras que en la PSU de Ciencias registró 790 puntos.

“Pensaba que me iba a ir bien y me había preparado, pero la verdad es que nunca creí que en Lenguaje y Comunicación iba a tener 850 puntos, el más alto del país. Cuando terminé esa prueba no estaba muy segura y creí que podían ser unos 690 ó 700 puntos”, señala.

Catalina Cifuentes tiene un solo hermano mellizo que se llama Álvaro, el que también logró muy buenos resultados en la PSU y por eso ingresará al Plan Común de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile.

“Con mi hermano estuvimos siempre en el mismo curso y a ambos nos iba bien, aunque no estudiábamos juntos. En la casa siempre nos incentivaron en estudiar para que pudiéramos elegir en el futuro la carrera que quisiéramos. Eso fue también muy importante para mí y mi hermano”, cierra esta hija de una contadora auditora y de un ingeniero comercial.