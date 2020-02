Estudiante en cuarentena por alerta de coronavirus arremete contra el Minsal: "Me sentí utilizada"

Desde el 18 de febrero que Vanessa García (23) está aislada en su casa en Hualpén. Ese día llegó desde China, donde vivió por cinco meses y enfrentó el surgimiento de la epidemia que hoy tiene espectante al mundo, la del coronavirus.

Su ánimo no es el mejor, pero el hecho de que el próximo 3 de marzo termina su aislamiento, le da fuerza. Eso sí, tiene fuertes críticas a la labor de las autoridades.

Llegó a Concepción la estudiante atrapada en China y ya hay medidas al respecto La seremi de Salud informó que Vanessa García se quedará en Concepción, donde estará junto a su familia y en constante vigilancia.

-A pesar de que ahora estás con tu familia ¿cómo han sido estos días de cuarentena?

No pensé que iba a ser tan duro. Allá estaba sola, hoy me siento en familia, pero tengo que circular por mi casa con mascarilla y sólo puedo estar "libre" en mi pieza con la puerta cerrada. No podemos salir a comer, no puedo abrazarlos, eso me ha ido deprimiendo.

Estoy como en un minuto de sensibilidad, pero siempre con la mente positiva. Pero ha sido muy estresante.

-¿Y el trato de las autoridades con tu caso cómo lo sentiste? Tu hiciste un aislamiento voluntario.

El trato que han tenido conmigo es sólo porque mi situación se hizo pública, porque hay mucha gente que ingresó y no hicieron nada. No estaban haciendo nada y lo que yo viví, personalmente, fue injusto. Lo que están haciendo conmigo es injusto.

Mucha gente me dijo que me estaban utilizando, yo me sentí utilizada por las autoridades y me aburrí de quedarme callada. Las cosas se están haciendo mal.

-¿Pero han hecho seguimiento de tu estado de salud?

Yo no he estado en ningún recinto asistencial. Sí sigo los protocolos que me enseñaron. Por ejemplo me tomo la temperatura todos los días. Desde Epidemiología se han comunicado con mi mamá, preguntan si estoy bien y nos dicen que pueden ir de sorpresa a ver si estoy siguiendo el plan.

-En su momento denunciaste amenazas por redes sociales ¿cómo ha influido eso?

En las redes hay mucha gente que te manda buenas energías y se agradece. Hay muchas buenas vibras y es verdad que pequeños mensajes te sirven demasiado. Hay gente muy amable, pero también hay quienes que me preguntan para qué me devolví, que debí quedarme allá, pero son cosas que yo siento que las dicen desde la ignorancia.

-¿Qué llamado harías tú a la gente?

La gente no debe desesperarse. Lo mejor es no generar pánico, pero también creo que las autoridades deben tomar medidas como lo hicieron en China. Aunque se demoren tres horas, en el aeropuerto deberían tomarle la temperatura a todos.