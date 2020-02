George Clooney está decepcionado luego de que Nespresso fuera acusada de explotación infantil

La compañía de café Nespresso anunció que cortará sus compras de café producido en Guatemala debido a que una investigación realizada por el canal británico 4 reveló que los granos surgen del trabajo infantil.

En el documental realizado por el medio inglés son apreciados pequeños laborando entre siete y ocho horas diarias, por lo que ganan menos de siete dólares. Desde la empresa repudiaron esta explotación infantil, por lo que abrirán una investigación.

"Hemos suspendido inmediatamente las compras de café de todas las granjas de la región, y no las reanudaremos hasta que investiguemos y tengamos la seguridad de que no se recurre al trabajo infantil", dijo el director ejecutivo de Nespresso, Guillaume Le Cunff.

El actor George Clooney, quien es rostro y embajador de la marca desde hace años, ha expresado su descontento al saber la noticia.

Esto golpea en lo personal al artista, quien cuando era niño trabajaba en la granja de tabaco de su familia en Kentucky durante las vacaciones de verano.

"Soy plenamente consciente de los complejos problemas relacionados con la agricultura y el trabajo infantil. Claramente esta compañía aún tiene trabajo que hacer. Y ese trabajo se hará. Es por eso que me uní al Comité Asesor para la Sostenibilidad de Nespresso hace siete años, junto con la Rainforest Alliance, la Feria Internacional de Comercio y la Asociación para el Trabajo Justo, con el objetivo de mejorar la vida de los agricultores", dijo George Clooney por medio de un comunicado

Is child labour behind the drink you love? 'Starbucks and Nespresso: The Truth About Your Coffee' is a documentary from TI Productions for @C4Dispatches. Watch it on Monday at 8pm on Channel 4 and find out how your coffee is produced. #channel4 #coffee #Dispatches pic.twitter.com/gxKsUYvsof

— TI Media (@TI_Media_UK) February 26, 2020