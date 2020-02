Inasistencia total: convocantes a marcha 8M no acudieron a reunión de coordinación con el gobierno

Para esta mañana estaba convocada una reunión de coordinación entre las organizaciones que están llamando a la marcha del 8M (Día Internacional de la Mujer) y el gobierno. Sin embargo, las instancias feministas se restaron de la cita.

Finalmente, la cita se realizó entre la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell; la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, Carolina Cuevas y la general de carabineros Berta Robles.

"Es fundamental encontrar la paz en nuestro país, lamentamos que las organizaciones no hayan asistido porque esta era una posibilidad de diálogo", precisó Martorell.

Las organizaciones feministas explicaron los motivos por los cuales no asistieron a la cita, cuya invitación llegó el lunes y ayer con la confirmación de hora y lugar.

"Como feministas somos parte del estallido social y la movilización popular en curso, y desde ahí interpelamos a quienes son responsables materiales y políticos de la violencia a la que estamos expuestas. En los cuatro meses que van desde el 18 de octubre, este gobierno se ha sostenido bajo una política represiva y de criminalización de la protesta social, violando sistemáticamente los derechos humanos", argumentan.

Además, criticaron el actuar que ha tenido la ministra de la Mujer Isabel Plá. "Ha hecho un evidente abandono de sus deberes frente a la violencia política sexual que han sufrido mujeres, disidencias sexuales y niñes por parte de carabineros, policías y militares".

"No asistiremos a una reunión que se sostiene en la negación de los hechos ocurridos desde el comienzo de la revuelta, y la ausencia de compromiso y acción efectiva para que las violaciones a los derechos humanos (torturas, violaciones sexuales a niñes, mujeres, disidencias sexuales y hombres, mutilaciones y asesinatos) no se sigan produciendo. Las instituciones que deberían garantizar nuestra integridad y vida no lo están haciendo y eso marca un profundo quiebre en nuestra confianza", explicaron.

En tanto, Martorell indicó que "a lo largo del país el Ministerio de la Mujer coordinó con la Intendencia en regiones para organizar con las organizaciones que convocan (…) nosotros queríamos coordinar con ellas y generar ese espacio donde ellas pidieran realizar su manifestación y poder resguardar el orden público".

El gobierno, de esta forma, insiste en que también van a plantear la opción de ruta, aunque aún dicen confiar en que puede hacer otra cita en donde sí puedan coordinar.

La acción de Carabineras

Por otro lado, la general de Carabineros Berta Robles, dijo que esperan que nuevamente sea una marcha pacífica como la del año pasado. "Hay derechos de otras personas que no pueden ser vulnerados, hay que llegar a un equilibrio entre las personas que quieren manifestarse y de quienes quieren libre movilidad", dijo.

"No podemos desaparecer de las calles porque la gente no quiere que estemos presentes, precisó.

Robles precisó que serán sólo mujeres carabineras en la marcha, "para evitar cualquier situación, de por sí ver a carabineros se estima como acción de represión, queremos demostrar que así como hay mujeres que se manifiestan, la mujer carabinero también celebra su día".