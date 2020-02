Un 8M verde: "La mujeres carabineros también celebran su día"

El domingo 8 de marzo a las 12.00 horas se espera que miles de mujeres se congreguen en distintos puntos del país, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Santiago la convocatoria es en Plaza Italia y en todo Chile, serán 1.700 carabineras que custodiarán el avance de las marchas.

Publimetro conversó con la general de Carabineros que estará a cargo de los operativos, Berta Robles, quien asegura que como funcionarias policiales y mujeres también tienen derecho a estar en la calle ese día y que confía en que la marcha se realizará de forma pacífica.

Consultada sobre el motivo de que carabineras sean las que custodien la primera línea de columna de manifestantes, Robles dijo que "es demostrar que así como hay mujeres que se están manifestando por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres carabineros también celebran su día. Es una conmemoración importante para todas las mujeres y como institución hemos sido pioneras y queremos estar presente".

-¿No tiene entonces nada que ver con las denuncias de abuso sexual en contra de carabineros?

No, absolutamente nada que ver. Las denuncias de abuso sexual se han dado más en un contexto de registro físico dentro de las unidades

Robles agrega en este punto que también habrá personal masculino, pero que tendrá a cargo las labores de patrullaje preventivo y situaciones más ajenas a la manifestación.

La general Robles precisa que "no podemos desaparecer de las calles porque la gente no quiere que estemos en las calles", argumentando que existe una crítica "hacia nuestra Institución, que con sola nuestra presencia se sienten reprimidos o sienten que los estamos vulnerando y esto no es así".

Por otro lado, la mañana del miércoles estaba convocada una reunión de coordinación entre el gobierno y las organizaciones convocantes a la marcha, sin embargo, carabineras y subsecretarias de la Mujer y de Prevención del Delito, se quedaron plantadas. Ante este hecho y la negativa a la petición de autorización para la marcha en la Intendencia Metropolitana, por parte de las feministas, Robles explica que a pesar de que no haya autorización, de igual forma es su obligación estar en la vía pública resguardando la seguridad.

Inasistencia total: convocantes a marcha 8M no acudieron a reunión de coordinación con el gobierno Feministas aseguran que no se reunirán con las autoridades, entre otras razones, por la negación en la que se encuentran respecto a a los hechos ocurridos desde iniciado el estallido.

Por tener conocimiento a través de redes sociales del recorrido, tenemos que dar seguridad tanto a las personas que van a participar de la marcha, como a quienes que no, pero que de igual forma quieren transitar por el sector", explicó.

-No obstante, ¿si no hay autorización de la Intendencia, la orden es dispersar?

Si se obstruye la libre circulación utilizamos nuestro criterio, es decir, si la convocatoria es importante y pacífica, solamente la custodiamos y preferimos en ese caso, cortar el tránsito para que existan atropellos.