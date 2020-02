Presidente de Azul Azul se confiesa tras el duro 2019: "Lloré mucho cuando le ganamos a Antofagasta, si no se sufre no es la 'U'"

Hace poco más de diez meses que José Luis Navarrete asumió como presidente de Universidad de Chile, en medio de una de las crisis deportivas más duras que ha vivido el club. Su tarea ha sido liderar una reestructuración administrativa, que implica que los históricos exjugadores Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, quienes se hicieron cargo de la gestión deportiva.

Pese a esas modificaciones internas, la "U" no levantó cabeza durante 2019, peleando constantemente por salir de zona de descenso. Hoy, eso sí, la realidad es distinta. Y Navarrete recuerda los complejos pasajes por los que transitó con la institución, donde ni siquiera las lágrimas derramadas en la victoria frente a Antofagasta, servían para purgar el oscuro momento futbolístico que vivió la "U".

Junto a eso, Navarrete nos entrega su felicidad por la buena campaña que lideran Hernán Caputto y Walter Montillo con los laicos, además de entregar las proyecciones que tienen como directorio hasta el fin de su período en 2023.

Navarrete celebró la llegada de Montillo a la "U" / Nicolás Maldonado, Universidad de Chile

¿Cómo evalúa este primer año de gestión?

Fue un año muy tenso, muy trabajado, con resultados deportivos adversos. Nos pusimos el overol para trabajar en cautelar y resguardar los intereses de nuestro equipo. Si bien es cierto que tuvimos poco éxito deportivo, eso sirvió de aprendizaje para instalar en nuestra institución un plan de austeridad, que nos permitieron salir adelante durante 2019. No estoy feliz por los resultados deportivos, pero sí estoy satisfecho de la gestión que logramos instalar al interior del club, donde todos nos pusimos la camiseta para cooperar en sacar la institución adelante. Y, hoy, en la distancia, tenemos satisfacción. Pero queremos ir por más.

¿Cuánto mejoró la "U" con la llegada de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg en este cambio de estructura?

Ese rediseño estructural fue parte de un plan de gestión, que lo teníamos pensado desde que se instaló este directorio. Nos propusimos esta nueva estructura para tener mejor información. El comité deportivo, integrado por Sergio y Rodrigo, nos dieron una visión más real y cercana del fútbol, e instalamos otro comité de gestión y finanzas para que -juntos- pudiésemos permear ambos y, como institución, ir con un objetivo adecuado y acotado para contratar jugadores, y no tener las ganas de contratar a un jugador que está fuera de nuestros límites económicos y que nos cause un hoyo más profundo. Quisimos contratar o traer a préstamo a nuestra institución a jugadores que estuvieran convencidos de sacar este proyecto adelante y, también, que pudieran rejuvenecer el plantel.

Con estas primeras fechas del torneo nacional, pareciera que el plan está dando resultado…

Sí, pero una golondrina no hace verano. Por lo tanto, tenemos que ir paso a paso, semana a semana trabajando, tratando de lograr éxitos deportivos. En esa misma línea, está Hernán Caputto, están los jugadores, están los directores deportivos y el directorio…

De afuera se ve un club más cercano, con más mística ¿Lo siente así?

La "U" no es "U" si no se sufre…. Por lo tanto, hoy no existen tantos jefes. Aquí somos un equipo, en el que todos nos necesitamos. Necesito al entrenador y él me necesita. Los jugadores nos necesitan y viceversa. La idea es que todos seamos un gran equipo, no un grupo, en el que cada uno tenga su rol muy claro, de manera que lleguemos al objetivo de tener a la “U” en las mejores posiciones de la tabla.

Dice que sufrir es parte de la identidad de la “U”. En 2019, ¿cuándo sufrió más o vivió el momento más traumático?

Tengo grabado el triunfo ante Antofagasta, cuando me pillaron con las lágrimas cayendo. Claro: lloré por la “U”. Y lloraría mil veces más. Era un partido de seis puntos, y fue muy emocionante y fuerte para mí. Lo otro, mes a mes durante el año pasado, tuvimos que ir generando los ingresos para poder tener la caja suficiente, para tener a nuestra gente satisfecha.

¿Qué les queda por mejorar?

Deportivamente hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo. Institucionalmente, tenemos muchos proyectos encima, que tenemos que llevar directorio para que tengan la anuencia, y ya los comunicaremos en abril, en la Junta Ordinaria de Accionistas. Estamos trabajando en el plan estratégico de la "U" 2020-2023, y otra idea que daremos a conocer en esa Junta.

¿Qué sería un buen resultado deportivo este año? ¿No descender? ¿Ir por el título?

Creo que la experiencia y aprendizaje de 2019 fue bastante duro. Por lo tanto, que no queremos pasar por lo mismo. Por eso tenemos que tomar las precauciones y prever los obstáculos que se puedan presentar. Queremos estar en los lugares de avanzada, queremos pelear el campeonato, nos ilusionamos con eso y tratar de estar definiendo en copas internacionales. Hay una madurez del equipo que hay que cimentar y consolidar. Hay que ser optimistas.

Navarrete con todos los canteranos profesionales de la "U" / Nicolás Maldonado, Universidad de Chile

¿Cuánto le ha ayudado Hernán Caputto en este proceso?

Es un técnico joven, con muchas ganas de sacar a la "U" adelante. Es un técnico muy preparado. Un caballero, además. Es un entrenador que da gusto trabajar con él, porque escucha, no se las sabe todas, y por eso en la comisión de fútbol se habla de todo lo bueno, lo malo, lo feo de lo que pasó en el partido de cada fin de semana. Su trabajo se comunica adecuadamente. Hacemos sistemáticas reuniones, que se han hecho una costumbre, de manera de poder ir viendo lo pasado para poder tomar enseñanzas para el futuro.

En el tema de los refuerzos, usted habla de proyección pero… ¿Qué le he parecido el caso vivido con Montillo y su primer mes en la "U"?

Walter es un jugador que siempre quiso estar en la "U". Si bien es cierto que hubo dificultades, todos pusimos de nuestra parte para poder concretar su retorno. Él y la institución pusieron de su parte. Por lo tanto, el resultado del trabajo conjunto es poder tener a Walter con nosotros. Y no solamente a él, también Joaquín Larrivey y todos quienes llegaron este año al club.

¿Cuál es el plan de las series menores que impulsaban Goldberg y Vargas?

No es un plan de Goldberg ni de Vargas, el plan es del fútbol de la “U”. Puede ser que, tarde o temprano, ellos pudieran no estar y, por eso, el plan de fútbol tiene que ser institucional, que puede ser liderado por cualquier persona. Se contrató un nuevo jefe del fútbol formativo y el tendrá que llevar adelante el plan diseñado para el fútbol formativo y también el femenino y también el profesional. El plan estratégico al 2023 tiene cuatro pilares; un plan financiero, un plan de fútbol con las inferiores, femenino y primer equipo, y otras aristas con proyectos que están en barbecho a presentar en el directorio del próximo mes de abril.