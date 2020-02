Otro triste récord nacional: 59% rechazó la donación de órganos durante el año pasado

El año pasado el rechazo a la donación de órganos por parte de los familiares alcanzó el 59% en nuestro país, según datos del Ministerio de Salud, lo que representa la cifra más alta en las últimas dos décadas. Y aunque Chile ha mejorado sus registros en relación a trasplantes y donaciones, la materia preocupa en el contexto de concientizar y educar a la población, justamente cuando hoy se conmemora el Día Mundial de Trasplante de Órganos y Tejidos.

“En cuanto a la donación de órganos, Chile está más atrás que varios países de Latinoamérica, por muy lejos de España, que tiene las cifras de mayor cantidad de donantes efectivos por millón de habitantes”, explica el doctor Andrés Boltansky, jefe de la Unidad de Trasplante de la Clínica Dávila.

El 2019, España logró año récord con 2 mil 301 donantes y 5 mil 449 trasplantes, mientras que en Chile hubo 188 donantes y 533 trasplantes. El doctor Javier Chapochnik, jefe de los Programas de Trasplante de Órganos Abdominales de Clínica Santa María, advierte que imitar este modelo es complejo, porque el sistema sanitario y la cultura que tiene la sociedad al respecto difiere de la realidad chilena.

De acuerdo al anáisis de los especialistas, para generar un crecimiento en el tema se deben recoger algunos ejemplos de estos países y seguir fortaleciendo tres pilares importantes: educar a la población, pesquisas de potenciales donantes en los servicios hospitalarios y que la legislación apoye los dos otros puntos. “El año 2019 hubo muchos avances al respecto y tiene que seguir por esa senda de utilización de los recursos, de que el sistema funcione de mejor manera”, precisa el doctor Chapochnick.

Una de las principales barreras que continúa dificultando la realización de trasplantes es la donación de órganos. De las dos últimas décadas, el 2019 fue el año con más rechazos por parte de las familias, y ello se refleja dramáticamente en que el 59% se negó a donar los órganos de sus seres queridos, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

El trasplantólogo de la Clínica Santa María asegura que “la importancia de la donación es crítica, quizás lo más importante de todo el proceso. Si no hay donación, el resto sirve de poco. Podemos tener la capacidad técnica y la infraestructura para realizar trasplante, pero si no hay donante, el sistema simplemente no funciona”.