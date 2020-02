"Una gran noticia": La Tierra tiene una nueva Luna... claro que es temporal y mini

La Tierra adquirió una segunda "mini Luna" del tamaño de un auto, según astrónomos que descubrieron el objeto celeste orbitando nuestro planeta.

El satélite, de unos 1,9 a 3,5 metros aproximadamente de diámetro, fue observado la noche del 15 de febrero por los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne, del proyecto Catalina Sky Survey financiado por la NASA, en el estado de Arizona.

"GRAN NOTICIA. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible mini Luna llamada 2020 CD3", que podría ser un asteroide tipo C (con una importante composición de carbón, por lo tanto muy oscuro), escribió Wierzchos en Twitter el miércoles.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020