Confirman primer caso de coronavirus en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, informó sobre los primeros casos de coronavirus en ese país.

Durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell confirmó que la segunda prueba realizada a un hombre de 35 años internado en la capital azteca, y que estuvo recientemente en Italia, resultó positiva.

A él se suma un paciente de 41 años, detectado en el estado de Sinaloa y que se mantiene aislado en un hotel, que dio positivo en la primera prueba mientras se está a la espera de los resultados de la segunda.

También se reportó el caso de un tercer ciudadano mexicano contagiado en Europa, quien reside en Malasia.

Los tres habrían contraído el virus en la ciudad italiana de Bérgamo y ninguno se encontraría en estado grave, según el personero.

Se informó que, en el caso del primer enfermo, se logró aislar al menos a cinco miembros de su familia.

Finalmente, López-Gatell informó que existen otras dos personas del sexo masculino, uno en el estado de México y otro en la Ciudad de México, quienes permanecen asintomáticos y permanecen en observación.

El presidente López Obrador, en tanto, pidió tranquilidad a la población manifestando que "estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente. En la medida en la que se vaya desarrollando, vamos a atender los casos".

Además, solicitó "evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones, ni una psicosis colectiva, de miedo o temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad".