Coronavirus: ¿los niños están más protegidos que los mayores?

Entre los 40 países afectados y los más de 150 mil contagios en China y el mundo, un dato ha tomado especial relevancia en torno al Covid-19. ¿Por qué los infantes se han visto tan poco afectados?

Según un reciente estudio del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC), que analizó casos confirmados y positivos asintomáticos, un 80,9% de las infecciones se clasifican como leves, 13,8% como graves y sólo 4,7% como críticas. Lo curioso es que en el mundo, entre los 0 y 9 años, no se registran fallecidos.¿Cuál es la explicación?

El doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, indica que el virus “efectivamente ha mostrado ser más agresivo en adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas”.

Para el académico UC, “esto lo diferencia de otros virus respiratorios (…) y probablemente tiene que ver con las características de las células que infecta, la respuesta inmune que induce y las zonas del sistema respiratorio que afecta”. Miguel Oryan, doctor e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina U. Chile, agrega que además de esa tesis, hay una variable situacional: “la génesis del Covid-19 es una fuente única. En un virus respiratorio tradicional, hay múltiples fuentes que afectan a un lugar y la exposición afecta a toda la población. Pero en con virus de fuente única, en un estado de alarma son generalmente los adultos los que se exponen, mientras se protege a otros grupos como los menores”, indica.

Como sea, la doctora Nicole Tischler, investigadora de la Fundación Ciencia & Vida, llama a no alarmarse. “El virus es muy contagioso pero poco grave. Eso es porque el Covid-19 afecta las vías respiratorias altas -traquea, faringe- y no las bajas como el SARS. Aquí lo importante es que no se vuelva una pandemia, mantener los casos controlados”.

Dos preguntas a Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.

¿Cuál es el principal riesgo del Covid-19? Si bien las tasas de mortalidad hasta ahora son inferiores a la influenza, la población está menos protegida, a raíz de la falta de exposición previa al virus o a la vacunación. (…) Podría llegar a causar una mayor morbilidad -número de afectados-.

¿Cuáles son las medidas preventivas? Es importante disminuir el contagio por medio de medidas básicas de higiene. Adelantar la vacunación de la influenza es adecuada, para disminuir la susceptibilidad en caso de que pueda existir coinfección con otra enfermedad.