Desbordes: "Hay gente en contra del plebiscito que abusa y le miente a la gente"

El presidente de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes, se refirió esta mañana a la campaña por el proceso constituyente, la que está desatada en redes sociales y volcada en las calles.

Consultado en Radio Cooperativa sobre su opinión respecto a que se haga sí o sí el plebiscito el 26 de abril, a pesar de los hechos de violencia, Desbordes precisó que "el país está funcionando, hay un grupo de violentistas, en eso no hay discusión, pero no tiene paralizado el país".

"Hay gente que tiene memoria corta, el 14 de noviembre el país funcionaba mediodía, hoy lo que tenemos son grupos violentos minoritarios que se han tomado Plaza Italia, el país está funcionando con casi normalidad, salvo estos hechos puntuales, que son graves y que tienen que ser enfrentados, no hay que crear esta campaña del terror y decir que no hay seguridad para realizar el plebiscito", dijo.

Además, el timonel del RN agregó que "a cargo del plebiscito estarán las FFAA, que es una norma que lleva más de un siglo, no veo por dónde no se puede llevar a cabo el plebiscito".

"Hay gente que lo rechaza por la violencia, lo respeto, pero hay algunos que abusan como José Antonio Kast, que dicen que los violentistas son los del apruebo; le miente a la gente usando la violencia en favor de los extremos, porque hay un extremo que quiere que se caiga todo y el otro usa la violencia mintiéndole a la gente", sostuvo.

El timonel RN señaló que el Ministerio Público "dispuso medidas de protección, hablé con Carabineros para que no estuvieran destinando vehículos o cosas así en mi casa. No quiero entrar en detalles, pero no tengo protección. Creo que los Carabineros se necesitan en la calle y no acompañándonos a los políticos".

Sin embargo, Desbordes confesó que le han llegado amenazas de muerte, de hecho, ayer a su celular le llegó un mensaje de un número desconocido, con "un emoji que es un helicóptero que va botando gente".