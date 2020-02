"Se fue la displicente para la casa": así la Aces "celebró" la salida de Cubillos del Mineduc

Ayer la ex militante de la Unión Demócrata Independiente, Marcela Cubillos, dejó el ministerio de Educación. A diferencia del comienzo del estallido y posterior PSU, la renuncia de Cubillos no era una petición clara de la ciudadanía. Sin embargo ayer viernes se hizo pública la despedida y la bienvenida al nuevo ministro, Raúl Figueroa.

Las reacciones no se hicieron esperar, y junto a las críticas a la gestión de Cubillos, en redes sociales se comenzó a cuestionar a su sucesor. Ello porque, a pesar de no haberse sentado aún en el escritorio, palabras pasadas de Figueroa lo han condenado. Por ejemplo en una entrevista con El Dínamo, el antes subsecretario de Educación criticó la gratuidad. “Insistir en la gratuidad universal como el aumentar el beneficio al 60% nos parece un error (…) La gratuidad no necesariamente garantiza mayor equidad”, aseguró.

“Saludo” de la Aces a Cubillos

Ayelén Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), se expresó a través de su cuenta de Twitter.

“Se fue la displicente pa la casa”, comenzó diciendo haciendo referencia a la “funa” que le hicieron a Cubillos en el cementerio general hace un año.

“Chao cubillos, ahora podrás seguir incitando a reprimirnos pero no siendo ministra. Llega Figueroa y aparte de haberlo visto hablar contra nuestra para el proceso PSU, es un fiel representante de los intereses empresariales”, concluyó en el tweet.

Se fue la displicente pa la casa ✊🏻chao cubillos, ahora podrás seguir incitando a reprimirnos pero no siendo ministra!

llega Figueroa y aparte de haberlo visto hablar contra nuestra para el proceso psu, es un fiel representante de los intereses empresariales. #SeVieneMarzo — Ayelén Salgado (@AyelenSalgadoC) February 28, 2020

Por su parte el también vocero, Víctor Chanfreau, destacó que Cubillos “es defensora del modelo y lucro en la educación. Reprimir fue lo único q se dedicó y al fin está fuera después q tanto se exigió su salida”.

Respecto a loa nueva contratación del Mineduc, se cuestiona. “Pero asume Figueroa ¿y qué tenemos? Es máster en derecho de empresas. Nos preparamos con más fuerza para seguir luchando”, escribió en la misma red social.