"La orina infantil puede proteger": esos son los insólitos mitos y verdades del Coronavirus aclarados por la OMS

Ante la ola de 'fake news' que circula en redes sociales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una recopilación de falsedades y verdades en su sitio. El organismo llama a informarse a través de canales oficiales y combatir la desinformación sobre el Coronavirus.

"Se transmite a través de picaduras de mosquitos"

La OMS aclara de primera mano que el nuevo coronavirus NO puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos. El virus se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda". Para protegerte evita el contacto cercano con personaS que tengaN fiebre y tos. Aplica buena higiene de las manos y vías respiratorias.

"La orina infantil puede proteger"

La orina infantil NO puede proteger frente al nuevo coronavirus. El líquido no mata los virus ni las bacterias. Lavarse las manos con orina infantil o limpiar determinadas superficies con ella no le protegerá del coronavirus. Lo ideal es lavarse las manos a menudo con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

"Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por virus"

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, NO se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual, asevera la OMS.

"El frío y la nieve pueden combatirlo"

Definitivamente la respuesta es NO, y no hay razón para creer que el frío pueda combatir el coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse del virus es limpiarse las manos frecuentemente. Ya sea con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

"El coronavirus se transmite a través de objetos, como monedas y billetes"

De acuerdo con la organización, el riesgo de infectarse con el virus por el contacto con objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito, es muy bajo. La información preliminar indica que la enfermedad puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o un poco más. Un objeto puede resultar contaminado por el virus si una persona infectada tose o estornuda encima del mismo o lo toca.

OTROS MITOS

¿Un secador de manos como los de los baños mata al virus? Los secadores de manos no matan el coronavirus. Tras lavarse las manos con jabón y agua hay que secárselas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente.

¿Puedo lavar o esterilizar la mascarilla con desinfectante de manos? No. Las mascarillas, incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse.

¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro? No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Estos productos sirven para desinfectar las superficies bajo las recomendaciones pertinentes.

¿Los animales de compañía propagar el coronavirus? Por el momento, no hay ninguna prueba de que el virus infecte a animales de compañía. Lo conveniente es lavarse las manos tras tocar a uno para protegerse de bacterias que pueden transmitir al ser humano, como E. coli y Salmonella.

¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus? No. Las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo B (Hib), no protegen contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir y tratar la infección por coronavirus? No. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus aclaró la organización.