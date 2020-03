A pesar de las protestas en Molina: Ministro Walker descartó llegada de Supertanker para combatir incendios del Maule

View this post on Instagram

20 días de incendios, el bosque nativo arde junto a la fauna que ve su hogar desaparecer. Familias, lugareños y emprendedores arriesgan sus vidas para evitar que el fuego avance, 11.000 hectáreas quemadas y los recursos no son suficiente. La marcha de hoy fue reprimida, pero sirvió para hacer noticia, para buscar que se le dé la Urgencia a esta catástrofe! Estas capturas muestran el ambiente familiar de la marcha y las demandas Molinenes! #marcha #molinachile #cacerolazo #incendiomaule #bosque #bosquenativo #biobiolaradio #maule