Se suponía que era el mejor momento del año y para celebrarlo la influencer rusa Ekaterina Didenko, no escatimó en gastos ni en creatividad.

Sin embargo, la que tenía que ser la mejor fiesta de cumpleaños, terminó como la tragedia con tres fallecidos, entre ellos el marido de la personalidad de Instagram.

Todo ocurrió cuando la joven de 29 años decidió arrojar cerca de 25 kilos de hielo seco a la piscina de su casa para ambientar el evento que se levaba a cabo en su casa.

Intoxicados

Debido a la gran cantidad del material en el agua al menos diez personas sufrieron una grave intoxicación ya que la mezcla entre el hielo seco y el agua produce dióxido de carbono.

Los medios informaron que dos de los afectados, Natalia Monakova y Yuri Alferov, llegaron sin vida al centro médico debido a las quemaduras químicas que sufrieron.

Por su parte el marido de Ekaterina Didenko, falleció en el recinto hospitalario.

La joven ocupó la misma red social para contar a sus fanático lo que había sucedido y no pudo ocultar sus lágrimas cuando uno de sus hijos le preguntó por su padre.

“Valya (esposo) ya no está con nosotros. O Natasha, o Yura. No puedo decirte nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer … hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla” dice la joven en el video.