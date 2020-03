Cerraron varias estaciones del Metro y Transantiago suspendió temporalmente despachos de servicios nocturnos por incidentes

El primer lunes de marzo comenzó en la Región Metropolitana con algunas alteraciones en el tráfico a primera hora producto de varias manifestaciones, hechos que se repitieron en otros puntos del país.

Y por la tarde-noche se repitió la situación en diversos puntos De Santiago en el cierre del denominado "Súper Lunes" , lo que obligó a tomar drásticas medidas a los dos principales sistemas de transporte púbico de la capital del país.

Metro fue informando a partir de las cinco de la tarde sobre el cierre de varias estaciones, en el siguiente orden: Toesca (Línea 2), Puente Alto (Línea 4), Unversidad Católica (Línea 1), Las Mercedes (Línea 4), Las Rejas (Línea 1), Santa Lucía (Línea 1), Parque Bustamante (Línea 5), Santa Isabel (Línea 5), Gruta Lourdes (Línea 5), Conchalí (Línea 3), Blanqueado (Línea 5), San Pablo (Línea 5), Plaza Egaña (Líneas 3 y 4), Rojas Magallanes (Línea 4) y Sótero Del Río (Línea 4).

Además, hubo un corte de corriente en la Línea 4 debido a que algunas personas efectuaron grafitis en un tren en la estación Las Torres.

Por su parte, Transantiago dio cuenta cerca de las 22 horas de que dado que no podían asegurar el resguardo en las vías, suspendían temporalmente los despachos de los servicios y que evaluaban retmar las operaciones a la 01:00 am de este martes 3 de marzo.

Dado que no contamos con las condiciones de seguridad en las vías, se suspenden temporalmente los despachos de los servicios.

Si vas arriba de un 🚍🚍 no te preocupes, los recorridos tienen que terminar su viaje por la vía más segura.

Se evaluará retomar operación a la 01:00 AM

