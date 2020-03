Geri Hoops denuncia que fue violada en Puerto Rico: "Fue una pesadilla"

Un impactante relató hizo la popular bailarina de twerk, Geri Hoops, en su canal de Youtube. La instructora relató que en un viaje a Puerto Rico para participar en un vídeo del cantante Ozuna, fue retenida por policías en el aeropuerto. Todo partió cuando la bailarina no obtuvo su visa de trabajo y realizó algunos canjes con marcas allá, lo que supuestamente está prohibido.

Hoops relató que fue llevada a un calabozo junto a una amiga, pero que su acompañante fue liberada, dejándola sola "sabía que algo malo me iba a pasar", continuó la bailarina, para luego ser llevada a otro lugar donde la obligaron a bailar en medio de un círculo de hombres. Frente a su crisis de nervios, fue nuevamente cambiada de habitación y ahí vino lo peor "entraron diciendo que me tenían que revisar otra vez", cuenta detallando que ""me separó las piernas, pero no me estaba revisando…. después ya me violaron".

“Lamentablemente uno de mis viajes que podría haber sido el mejor, se convirtió en una pesadilla”, relató junto la instructora en su vídeo, donde también asegura que ya está tratamiento sicológico y que se atrevió a hacer la publicación para llamar a las otras mujeres que han pasado por situaciones similares a no quedarse calladas. “Me voy a mejorar. No van a lograr destruirme, si eso era lo que ellos querían, no lo van a lograr”, sentenció junto con anunciar su decisión de abandonar las redes sociales y el twerk mientras dura su proceso de recuperación, ya que en un momento pensó en quitarse la vida.