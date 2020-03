Fabián Alcaíno, papá de Gabriela por dichos de Piñera: “Son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar”

Este lunes el gobierno promulgó la Ley Gabriela, que amplía el marco legal del femicidio, queda tipificado dentro del pololeo y eleva las penas en los casos de violencia de género.

En el acto, el Presidente Sebastián Piñera indicó que “Gabriela dijo alguna vez, si hay algo que mi mamá me enseñó, es que nadie puede poner un dedo encima, ni una mano, ni nada. Yo sé lo que es el amor propio. Y eso reflejaba una actitud que es muy necesaria, porque a veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”.

¿La culpa de quién es? Piñera asegura que "a veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas" "Ahora la culpa es de las víctimas. Piñera se supera a si mismo cada día", señaló el diputado Giorgio Jackson por los dichos del Mandatario. Otros legisladores y actores políticos también manifestaron su repudio.

Sus palabras motivaron una ola de ácidas críticas, por lo que el mismo mandatario y la ministra de la Mujer Isabel Plá tuvieron que salir a explicar qué había querido decir.

“Lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer”, apuntó Plá.

Ministra Plá tuvo que explicar polémica frase de Piñera en promulgación de "Ley Gabriela" “Sepan las mujeres que nadie tiene el derecho a maltratarlas de ninguna manera”, apuntó.

Fabián Alcaíno, padre de Gabriela, se refirió a los dichos del Presidente en radio Cooperativa, asegurando que “son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”.

Alcaíno apuntó que los hombres abusivos “tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos”.