De Arica a Punta Arenas: protestas y represión marcaron la noche del Súper Lunes

AHORA | Vecinos informan que un bus del Transantiago atropelló a un manifestante en Av. Sur con 3 Poniente, Maipú. Vecino fue trasladado en estado grave al Hospital El Carmen. Nos informan hace poco que la persona lamentablemente falleció a causa de las heridas. Repost: @elencapuchado.cl Prensa Estudiantil