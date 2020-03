Feministas pasan a "primera línea" en "súper marzo"

Aunque se esperaba un “súper lunes” en la capital, la ciudad respondió adecuadamente, de acuerdo con el balance de personeros de Gobierno. El Ejecutivo se preparó, pero desde las organizaciones sociales advirtieron que la presión continuará. De hecho, “súper” sería todo marzo.

Y el punta pie inicial lo dan las mujeres: "marzo es feminista". No sólo el 8M se conmemora, sino que será un mes de manifestaciones contra una clase política calificada “indolente”. Todo, explicaron, para visibilizar que las autoridades no responden a las demandas de miles.

Así al menos proyectan las próximas semanas desde la Coordinadora Feminista 8M. “Nos levantamos con un mensaje claro: las mujeres llegamos a la primera línea contra el terrorismo del Estado. Siempre hemos estado en la lucha contra la impunidad y hoy también exigimos libertad para los presos políticos, verdad, justicia y reparación. Exigimos que el Estado se haga responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, comentó a Publimetro la vocera de la entidad, Javiera Manzi .

Todos los días habrá movilizaciones. Además de adherir al cacerolazo del domingo 1, la jornada de ayer martes intervinieron 60 plazas y monumentos, reemplazando nombres por el de mujeres “invisibilizadas”.

[🔴ACCIÓN RELÁMPAGO MONUMENTALES! – súper lunes feminista ] Hoy nos levantamos muy temprano porque no podíamos permitir un inicio de año sin feminismo y lucha! Este súper lunes salimos a las calles a intervenir monumentos y plazas,#SuperLunesFeminista#SuperLunes pic.twitter.com/QwnwbMgPQt — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 2, 2020

Este martes, en tanto, diferentes agrupaciones se coordinaron para llegar hasta el Congreso en Valparaíso, donde se interpelará a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. También habrá manifestaciones en la sede legislativa en Santiago y, en la tarde, se conmemora la muerte de la activista Berta Cáceres y el Día de la Vida Silvestre.

Agrupaciones feministas iniciaron marzo con intervenciones en plazas y monumentos Tribunales, Plaza Dignidad y el Museo de Arte Contemporáneo, son solo algunos de los más de 60 lugares que fueron intervenidos y renombrados con nombres de mujeres.

Para el miércoles se preparan acciones por demandas del arte, cultura y patrimonio; para el jueves acciones por derechos reproductivos y sexuales; el viernes se contemplan manifestaciones por el derecho a la ciudad y a la vivienda; el sábado 7 es el día contra crímenes de odio a disidencias sexo-genéricas; mientras que el domingo 8 y el lunes 9 es la gran marcha feminista y la huelga, respectivamente. Y así seguirán todo el mes.

Defendiendo las movilizaciones, la vocera de la coordinadora sostuvo que el Gobierno "no ha entendido nada. Han planteado una supuesta respuesta a los movimientos alzando una 'agenda mujer' que no es feminista. Una agenda que nos sigue poniendo en un lugar particular de la sociedad y nuestra demanda es transversal. Nuestra tarea sigue siendo seguir impugnando los términos en que el Gobierno plantea los 'cambios"".

Plá bajo la lupa de la interpelación

[🔴MAÑANA – Interpelación a ministra Isabel Plá – frente al congreso nacional en Valparaíso ] Mañana se realizará una interpelación a la ministra Isabel Plá por su silencio cómplice ante la violencia general y la violencia político sexual que hemos vivido en este periodo. pic.twitter.com/LzxTmQaE9c — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 2, 2020

La interpelación estará a cargo de Camila Rojas (Comunes), quien explicó a Publimetro que hacen uso de esta herramienta ante la “ausencia y desconocimiento” del rol de la autoridad ante la violencia evidenciada los últimos 4 meses.

“Cuando asumió, tuvo un rol activo, pero en la crisis eso cambió. Y es importante decir que su ausencia no es inocua. Podría hacer mucho más”, comentó la diputada.

La secretaria de Estado, complementó la parlamentaria, "tiene que dar respuestas". "Hay una serie de responsabilidades y atribuciones que ella debe cumplir y esperamos que nos entregue detalles", explicó, evidenciando que al interior de la cartera hay denuncias de abusos, irregularidades en la implementación de normativas y dificultades en el nombramiento de cargos, como en la dirección del Servicio Nacional de la Mujer, donde hubo una vacancia de 7 meses.

Ante la conmemoración del 8 de marzo y de cara a la discusión respecto de paridad en el órgano constituyente que deberá redactar la nueva Constitución, si es que el 26 de abril gana el Apruebo, el llamado de la diputado es a que el Gobierno responda a las demandas que ha instalado el movimiento.

Día de la Mujer: Movimiento feminista desafía a los intendentes La Coordinadora 8M presentó un recurso de protección contra Guevara y Carabineros. Medida se replicará en otras ciudades.

Horas antes de enfrentar la sesión en la Sala de la Cámara, la secretaria de Estado, por su parte, sostuvo que responderá “con la seriedad que representa el ejercicio de una facultad, y con la seriedad que amerita el trabajo” que se le encomendó hace ya dos años. Asimismo, relevó el trabajo que han realizado en la cartera. “Lo enfrentaré con verdad, con transparencia y con hechos concretos”, manifestó Plá.

Pese a la postura expresada por la secretaria de Estado, desde la asociación de funcionarios del Ministerio, desconfían. Como aseguró Vesna Madariaga, presidenta de la entidad, los trabajadores han vivido una serie de situaciones que se diseñan y ejecutan de manera irregular. Enumeró: Despidos injustificados, acoso y maltrato.

"Nos parece que la ministra no ha estado a la altura. Las mujeres no confían en la institución y esa es una de las principales preocupaciones. Hay una total negligencia y silencio ante la violencia político sexual que afecta a todas las mujeres", manifestó a Publimetro.

De acuerdo a lo expuesto por Madariaga, la política contra la violencia de género ha vivido "serios retrocesos". Ejemplifica, así, con la paralización del programa de prevención que diseñó la administración anterior y con la modificación programática de planes que siguen recomendaciones internacionales.

"Nosotros lo hemos pedido en distintos tonos, que la ministra renuncie. Nos parece que la interpelación es más que justa, porque ha tenido un discurso permanente contra la violencia pero no hacen nada para erradicar las situaciones de riesgo. Se quedan en el discurso", complementó.

Visión de Piñera alimenta movilización

“A veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Esas fueron parte de las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera en medio de la promulgación de Ley Gabriela, normativa que amplía el marco legal del femicidio.

Si bien los dichos del Mandatario fueron “aclarados” por la ministra Isabel Plá, desde el movimiento feminista y de sectores políticos salieron a reprocharlo. Aseveraron que al sostener aquello, Piñera traspasa responsabilidad a víctimas, “no entendiendo nada” de la situación que enfrentar a diario miles de mujeres.

¿Las cosas claras? Presidente Sebastián Piñera “explicó” por Twitter su polémica frase en promulgación de “Ley Gabriela” El Primer Mandatario escribió por la tarde desde la Región del Maule para justificar sus dichos de la mañana en La Moneda.

Al respecto, Vesna Madariaga, dirigenta de la Coordinadora 8M, sostuvo que el jefe de Estado “naturaliza” la violencia, “como si fuera algo totalmente normal y aceptable”.

“No hay una comprensión de la violencia y se mantiene un statu quo y un modelo que nos violenta. Las mujeres somos las más empobrecidas y se relativizan los delitos de los que somos víctimas”, complementó a Publimetro.

Por su parte, la ministra Isabel Plá, el Presidente indicó algo que " no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer”. “Sepan las mujeres, sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes de Estado, eso es lo que ha querido decir”, explicó Plá.