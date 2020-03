Contradice la declaración del conductor: filtran video de atropello fatal de patrulla de la Armada a manifestante en Talcahuano

A tres días del estallido social los aires estaban más agitados. Así que el 21 de octubre en Talcahuano la Avenida Gran Bretaña, a las 18:00, era la cita para manifestarse. A ella acudió Manuel Rebolledo, de 23 años, sin saber que sería atropellado y moriría en el lugar.

El vehículo que acabó con su vida era una patrulla de la Armada, conducida por el infante de marina Leonardo Medina Camaño, de 30 años. El uniformado ya pasó por Fiscalía, está en libertad y fue formalizado por cuasi delito de homicidio.

Hoy, un video al que accedieron los medios Interferencia y el Periódico Resumen, muestra la verdad de el ataque, en la población Libertad. Este está grabado desde el acceso de camiones de una empresa pesquera. La hora es las 18:30 en adelante, y los primeros 15 minutos corresponderían a manifestaciones. A las 18:44 llegó el vehículo de La Armada, a toda velocidad. Al verlo, Rebolledo corrió junto a otras personas que habían quedado atrás. La dirección de la carrera era hacia un sitio eriazo, fuera de la calle, pero no fue impedimento salirse de ella para el vehículo, que intentaba alcanzarlos.

Rebolledo cayó y al instante fue atropellado, según se muestra en las imágenes. "Su cabeza fue aplastada y perdió masa encefálica", detallan en el medio online.

Contradicciones en el relato

La Armada declaró a través de un comunidado en ese momento que estaban repeliendo un saqueo a Congelados Pacífico y calificaron la muerte como "lamentable".

“Mi teniente me señala que tuviera cuidado, ya que venían tres individuos por mi costado, por mi lado derecho. Dos de esos corren por detrás del camión. Uno de ellos por delante. Frené, esta persona resbaló. No lo vi más. El camión, una vez que frené, siguió deslizándose como unos metros. Al detenerse bajé enseguida a ver a la persona, vi que estaba en la parte posterior derecha del camión boca abajo. Lo giré, le tomé el pulso, tenía pulso, le saque la capucha que llevaba puesta. Aprecié que tenía sangre en el lado izquierdo de su cara y en el oído. Se llama a la ambulancia, y luego se desarrolla el procedimiento tendiente a resguardar a la víctima que lamentablemente falleció”. Esa fue la declaración que Medina entregó en Fiscalía respecto a los hechos que tuvieron lugar el lunes 21 de octubre en la Región del Biobío, según reporteó The Clinic.

La situacion ha tenido en disputa hasta la fecha a la familia, junto al INDH contra la Marina.

"Todos lo vieron, iba con un polerón no más. Ni siquiera con un gorro. Dijeron que estaba corriendo, que supuestamente se tropezó y no fue así. Había mucha gente ahí, más de cien personas que estaban protestando en ese momento y todos vieron lo mismo", dijo al mismo medio Catherine, prima de Manuel Rebolledo.