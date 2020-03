Confirman segundo caso de coronavirus en Chile: se trata de la esposa del primer contagiado

Este miércoles se confirmó el segundo caso de coronavirus en Chile. Se trata de la esposa del primer contagiado, la cual se encuentra en el hospital regional de Talca.

La mujer fue trasladada la noche del martes desde su domicilio al centro asistencial.

La seremi de Salud Marlenne Durán señaló al respecto que "esta segunda paciente también se encuentra en muy buen estado de salud".

"Ella se lo esperaba, no la sorprendió, está bien, no tiene fiebre y no presenta ninguna ninguna sintomatología", agregó.

Cabe recordar que el esposo de la mujer, un médico de 33 años oriundo de San Javier, fue dado de alta esta jornada y se mantendrá en aislamiento en su casa. Ambos estuvieron de viaje por su luna de miel en el Sudeste asiático.

Por último, la seremi indicó que una mujer de 60 años que llegó procedente de Italia y que ingresó al Hospital de Talca, dio negativo al examen de Covid-19.