Crudo testimonio de Fabiola Campillay: “La única justicia es que me devuelvan mis ojos”

Durante la noche de este miércoles 4 de marzo fue conocido el estremecedor relato al noticiero 24 Horas de TVN de Fabiola Campillay, la trabajadora de San Bernardo que el miércoles 27 de noviembre de 2019 vio cambiada de manera dramática su vida cuando fue golpeada por un objeto contundente, presuntamente una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros, mientras esperaba la micro junto a su hermana para ir a su trabajo de noche en la fábrica Carozzi de Nos.

En la conversación exclusiva con el canal estatal, la mujer de 36 años dijo que “el culpable jamás me va a pagar lo que me hizo, y si enjuician y dan de baja a los culpables eso es un chiste, para mí no es justicia. Para mí, justicia es que me devuelvan mis ojos. Eso sería justicia".

"Solo iba camino al trabajo y la dejaron ciega": el dolor y la indignación en redes sociales por el caso de Fabiola Campillay El director del INDH, Sergio Micco, condenó los hechos y declaró que no es posible que en menos de un mes dos personas hayan perdido la visión completa por la violenta acción de la policía, que no se condice con los protocolos que deben seguir.

La afectada añadió que “este es mi sentimiento: aunque él (culpable) aparezca y esté preso de por vida, jamás me va a pagar lo que me hizo”.

Fabiola Campillay añadió que “ahora es un desafío "aprender todo de nuevo, porque esto es una lucha que voy a tener que emprender… Tengo que aprender a hacer todo de nuevo, es como si volviera a nacer… Por lo que dice el médico, el disparo fue a menos de tres metros. Para que hiciera el daño que hizo, fue a menos de tres metros más menos·.

“No distingo sabores, solo distingo si es dulce o salado, o amargo, pero no huelo, no sé de olores, de gusto, de nada”, cerró la obrera.

Es la Brigada de Derechos Humanos de la PDI la encargada de esta investigación, que se encuentra en curso y en la que ya han declarado nueve funcionarios de Carabineros.