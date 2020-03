Estos son los ocho imputados del Caso Catrillanca que hoy comenzarán juicio oral: también declarará Chadwick

Finalmente este jueves en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol dio inicio el juicio oral por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre del año 2018. Si bien el proceso por el Caso Catrillanca debió comenzar el lunes pasado, este fue postergado para hoy, luego de que el abogado Javier Jara, defensor de tres de los 8 acusados, no se presentara a la audiencia, argumentando razones médicas.

Son siete los ex miembros del GOPE de Carabineros los imputados, más un abogado de la institución, por el asesinato de Catrillanca, y por otros delitos cometidos, incluyendo intento de homicidio y apremios ilegítimos en contra del menor M.A.P.C.

El crimen se registró durante un operativo del llamado “Comando Jungla”, cuando efectivos policiales dispararon en contra de Catrillanca y el menor que lo acompañaba a bordo de un tractor, en la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla.

Los imputados por el caso Catrillanca son:

Carlos Alarcón Molina: Delitos de homicidio simple consumado en la persona de Camilo Catrillanca Marín, y el delito de homicidio simple frustrado en la persona del adolescente M.A.P.C.

Raúl Ávila Morales: Delitos de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos en la persona del menor víctima M.A.P.C., obstrucción a la investigación, e Infidelidad en la custodia de documentos descrito.

Patricio Sepulveda Muñoz y Braulio Valenzuela Aranguiz: Delito de obstrucción a la investigación.

Gonzalo Andrés Pérez Vargas: Delito de obstrucción a la investigación e Infidelidad en la custodia de documentos.

Jorge Iván Contreras Figueroa: Delitos de obstrucción a la investigación y de falsificación de Instrumento público.

Manuel Antonio Valdivieso Terán: Delitos de obstrucción a la investigación y de Infidelidad en la custodia de documentos.

Cristian Eduardo Inostroza Quiñiñir: Delitos de obstrucción a la investigación y de prevaricación del abogado.

Braulio Valenzuela Aránguiz: ex cabo del GOPE, obstrucción a la investigación. La pena solicitada es de 300 días de presidio y multa de 6 UTM.

En el juicio declararían unos 75 testigos, incluyendo al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, el ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, el senador Felipe Kast (Evópoli) y el ex general director de Carabineros, Hermes Soto, entre otros.

Cabe recordar que Carlos Alarcón, acusado de ser directamente quien disparó en contra de Camilo Catrillanca, arriesga una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de homicidio simple consumado y de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de homicidio simple frustrado.