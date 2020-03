Javiera Blanco se defiende por querella del CDE: “Nunca he recibido gastos reservados”

La exsubsecretaria de Carabineros en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, negó durante la tarde de este jueves 5 de marzo que haya recibido aportes reservados durante su gestión, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara contra ella por ser parte del fraude en la institución uniformada.

Según la acción legal del CDE, a Javiera Blanco se le imputa haber recibido mensualmente montos provenientes de gastos reservados, los que alcanzarían una suma no menor a los $47.300.000.

Ante ello, la también exministra de Estado negó que ese dinero haya llegado a su cuenta bancaria.

“Tal como lo he señalado anteriormente nunca he recibido gastos reservados, y así lo he hecho saber en la causa… En este caso en particular, quiero destacar que haber presentado mi renuncia al CDE en su momento, precisamente fue en la línea de la transparencia para que el organismo pudiera ejercer todas las acciones que estime necesarias".

Javiera Blanco añadió que “seguirá colaborando con la justicia para llegar a la verdad, a esa verdad tan necesaria, sobre todo por estos días. En los procesos en los que he sido citada, y eso es de público conocimiento, he contribuido con todos los antecedentes, datos y documentos que se me ha solicitado, incluso más allá de lo requerido”.

La querella del CDE se da en el marco de la investigación por el fraude al Fisco en Carabineros, que supera los 28 mil millones de pesos, y aparte de Javiera Blanco implica a los ex Generales Directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, y a otras once personas, todas acusadas por su presunta responsabilidad en los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.