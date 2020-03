"Vivimos una pesadilla": mujer increpa a ministro Walker por sequía e incendio en el Parque Siete Tazas

View this post on Instagram

💦¡Usted nos esta robando agua!💦 Con esas palabras una mujer perteneciente al sector del Parque Nacional Radal Siete Tazas en la región del Maule increpó al ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ante la nula respuesta del ministro a la ciudadana se prueba nuevamente que las autoridades no estan dispuestas a dialogar con quienes buscan soluciones a sus problemas. Al contrario, las acciones a tomar son impedir el paso a las respuestas requeridas e insinuar que pueden brindar la ayuda que se necesita, ayuda que se ha pedido en reiteradas ocasiones y que al igual que las diferentes respuestas del ministro no ocurren o simplemente son insuficientes. . 🚨Actualmente, el ministro también es reconocido por mantener conflictos de interés entre su cargo público y su participación dentro de la agroexportadora "Agricola Walker Prieto (WAPRI)". También, a través del Ministerio de Agricultura sigue favoreciendo al llamado "negocio del agua", en donde sigue permitiendo que privados agoten las diferentes fuentes de agua superficiales y subterráneas y sigue permitiendo que el agua, un bien común tan vital para la vida se transe dentro del mercado a través de la compra, venta y arriendo de este mismo.🚨 . #NoEsSequiaEsSaqueo #LasAguasRobadasSeranRecuperadas #SomosModatima #ElAguaEsUnDerechoHumano #RenunciaWalker #WalkerDevuelveElAgua #NuevaConstitucionParaChile