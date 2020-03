No sólo Cathy Barriga: otros 6 alcaldes de la RM también ganan un millón más

Uno de los reclamos que se ha escuchado con fuerza durante la crisis social es que la autoridades son ajenas a la realidad de la ciudadanía. Por eso, la noticia de que la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se subió un 19% el sueldo, de 5.626.513 a 6.706.338, generó, a lo menos, molestia.

Pero el caso no es aislado. Junto con Barriga, otros seis ediles de la Región Metropolitana, vieron incrementadas sus remuneraciones en similares términos. Es el caso del alcalde de Colina, Mario Olavarría; de Quilicura, Juan Carrasco; de Calera de Tango, Erasmo Valenzuela; de Pirque, Cristián Balmaceda; de Tiltil, Nelson Orellana; y de San José de Maipo, Luis Hernán Pezoa.

Según el detalle que se puede obtener desde el Portal de Transparencia de cada municipio, en las mencionadas comunas el sueldo bruto de cada alcalde creció en alrededor de un millón de pesos.

Publimetro contactó a Nelson Orellana, quien explicó que la modificación, que en este caso lo favorece, se debe única y exclusivamente a que si el no aumentaba su rango (con lo que aumentan sus asignaciones), el resto de los funcionarios municipales se quedaba “estancado”.

“Yo solicité que se aumentaran las remuneraciones de los directivos, salvo la mía, pero la respuesta fue que era imposible, que la ley no lo permitía. Si yo me quedaba tal cual, ‘taponeaba’ a todo el resto, entonces los funcionarios me pedían, por favor, que me subiera el rango”, detalló.

Para él, acá hay un problema que la normativa debe arreglar. “Todos los alcaldes deberíamos tener el mismo rango y se deberían considerar las extensiones y condiciones de cada territorio. Las comunas rurales somos siempre las más perjudicadas”, agregó.