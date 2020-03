Juan Pablo Letelier: "Parece que el Gobierno tuvieran un plan maléfico para que siga el desorden"

El senador Juan Pablo Letelier (PS) lleva 30 años en el Congreso. Primero fue diputado y hoy es uno de los protagonistas en las discusiones que se dan en la Cámara Alta. Su experiencia, dijo a Publimetro, da cuenta de que en este escenario de “crisis social”, todos los sectores deben estar dispuestos a dialogar y avanzar.

Han pasado más de cuatro meses del estallido, ¿Cuál es su evaluación de lo que ha hecho el Gobierno?

—El gobierno no ha querido dialogar. Presentan los proyectos sin dialogar nada con nadie, creen que son tremendos anuncios y que vamos a ir corriendo a aprobar proyectos que no necesariamente resuelven algo. De hecho, muchas veces enojan, porque la gente quiere que haya debate. Un ejemplo, aún no hablamos de algo básico como los salarios mínimos.

¿Considera que las prioridades de la gente han quedado relegadas tras la búsqueda de orden público?

—Lo han hecho pésimo en materia de orden público. Estamos cansados de los vándalos y el desorden público, y con esto no hablo de barricadas, ni de las marchas, ese no es el problema. Tenemos que enfrentar el fenómeno masivo de vandalismo y la incapacidad del Estado de controlar.

Teniendo todas las herramientas ¿Por qué cree que el Gobierno no sido capaz de entregar garantías de seguridad?

—A veces uno queda con la idea de que ellos quieren que siga quedando la escoba. No facilitando las cosas, casi como si tuvieran un plan maléfico para que siga habiendo desorden público para llevar agua a su molino de cara al plebiscito. Aquí hay una actitud intencional, no es casual. Algunos pensamos que hay un diseño perverso de sectores del Gobierno.

Usted habla de un Gobierno ensimismado ¿Es solo soberbia lo que evidencia?

— Hay varios fenómenos. No está acostumbrado a escuchar, en general. Es parte de sus debilidades. La gente siente no ha hecho nada para cambiar. El no puede seguir con la lógica de otras épocas, como que aquí no ha pasado nada.

¿Pero esperarán que el Gobierno reaccione o ustedes pueden hacer algo? Tampoco tienen la mejor evaluación.

— Tengo la esperanza que los actores políticos sí sean capaces de reaccionar, creando un agenda de otro tipo, como fue el proceso constituyente. Necesitamos diálogos de otro tipo. Vamos a tratar de generar las condiciones para tener esos diálogos

A usted le toca presidir la Comisión de Trabajo y desde ahí liderar la tramitación del proyecto de pensiones ¿Cómo ve esa discusión?

— Es una necesidad cambiar un sistema que ha fracasado en generar mejores pensiones. Estamos en toda la voluntad de avanzar lo más rápido posible pero con responsabilidad

Tal como está el proyecto, usted ha dicho que no es suficiente ¿Qué se requiere?

—Tenemos una responsabilidad histórica de crear un nuevo sistema de pensiones. Esto no se reduce a un ofertón de aumento de un monto para los actuales pensionados, porque si a futuro las pensiones son una miseria, va a ser culpa nuestra, tenemos que cambiar el modelo.

¿Hay intransables?

—Yo no voy a adoptar un lenguaje de intransables. Si uno quiere construir un acuerdo sustentable en el tiempo, dialoguemos. Hay temas de la industria, en qué entendemos de los principios de seguridad social, en lo que es la solidaridad. Hay una conversación sistémica que se tiene que dar.

Ustedes piden diálogo, pero acá el Gobierno casi le pone discusión inmediata al proyecto…

—La señal que dio el Gobierno de buscar la discusión inmediata es inaceptable, creaba un pésimo clima. Entraron a las patadas. En el ambiente de crisis que estábamos viviendo, si quieren polarizar aún más la situación, es un error. No se trata de poner una plata y repartir un par de lucas. Esto es cambiar un sistema de pensiones. Estamos dispuestos a trabajar con intensidad y fijar bloques de diálogos.