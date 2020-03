Corte Suprema declara inadmisible apelación del Ejército contra retiro de imágenes de Manuel Contreras

La tercera sala de la Corte Suprema declaró inadmisible la apelación del Ejército que buscaba dejar sin efecto una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenaba el retiro de “las placas conmemorativas” de Manuel Contreras Sepúlveda de la Academia de Guerra Aérea y el regimiento Tejas Verdes.

La apelación se había presentado el pasado 3 de enero, y según la institución “la existencia de fotografías e imágenes aludidas radica en conservar solo un registro histórico militar, lo que difiere al concepto de homenaje”.

Ejército apela a orden de retirar imágenes de Manuel Contreras Las fotografías se encuentran en la Academia de Guerra y la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes.

Según la resolución, se “declaró inadmisible la apelación presentada por el Ejército, ya que el organismo debió haber comparecido representado por el Consejo de Defensa del Estado”.

El documento indica que “pese a ser un órgano público centralizado dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional”, el Ejército “carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, ha deducido el recurso de apelación en examen, contraviniendo la normativa que gobierna la cuestión, pues ha comparecido realizando ese acto jurídico procesal, quien legalmente no detenta su representación judicial para comparecer en juicio”.

“En otros términos, cuando el Consejo de Defensa del Estado no haya comparecido impugnando la sentencia definitiva dictada en una acción cautelar de protección o decida no hacerlo, tal manifestación no le otorga competencia al órgano centralizado contra el que se ha recurrido para que pueda representar los intereses del servicio otorgando mandato judicial”, se agrega.