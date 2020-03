Insólito allanamiento de escopetas que ya no disparan: Carabineros anunció gran incautación de armas en Angol que en realidad eran piezas patrimoniales de museo comunal

Nadie entiende nada en Angol. Ayer viernes, Carabineros realizó lo que ellos publicitaron en sus redes como una gran incautación de 22 armas largas , 9 revólveres, 1 pistola y munición, en la comuna. Y sería un caso más, de no ser porque no se trató de un exitoso proceso para desbaratar una red ilícita de una banda criminal, sino que de piezas patrimoniales en exhibición del Museo Histórico "Julio Abasolo Aldea" de Angol.

La incautación de las armas causó molestia en personal administrativo del museo, quienes denuncias que Carabineros no presentó una orden escrita para la incautación ni tampoco respetó los trámites legales de las armas, que datan de entre 1825 a 1927. El dueño y administrador del museo, Hugo Gallegos, fue imputado por una supuesta infracción a la ley de control de armas de fuego.

Soy historiador, del CIIR-PUC, línea Patrimonio, las piezas incautadas son del Museo Histórico de Angol Julio Abasolo Aldea, que admistra don Hugo Gallegos, me parece que algo parecido ocurrió en el Museo Dillman Bullock, son piezas patrimoniales, no armas, por favor más criterio — Sergio Caniuqueo (@SergioCaniuqueo) March 7, 2020

Su hija, Gabriela Gallegos, conversó con Publimetro, e indicó que la medida la encuentran "irrisoria". "Esto se remonta a septiembre de 2019, cuando carabineros hace una visita al museo y comienzan visitas muy seguidas, extrañas. Ahí comenzó el acoso", relata. La administración aclara que en la incautación de 32 armas (22 largas y 10 cortas) que se realizó ayer, la institución no respetó el plazo de 180 días que ellos mismos dieron al museo para regularizar la condición de las armas, y que vence el próximo 23 de marzo.

"Carabineros no entendió y no quiso escuchar cuando les explicamos que las armas están en proceso de ser declaradas piezas patrimoniales, de hecho ya hicimos la solicitud a Monumentos Nacionales", indicó Gallegos. El Museo Histórico "Julio Abasolo Aldea", que además es biblioteca y archivo comunal, funciona hace 19 años como un recinto sin fines de lucro, al alero del municipio, que entregó el comodato.

Otro hecho curioso de la supuesta infracción a la ley de control de armas de fuego, es que por lo añoso de las armas, éstas ya perdieron su condición de "armas de fuego".

La hija del administrador del museo afirma que "el tema principal aquí es el descriterio que se cometió, no teniendo en cuenta el recinto donde estaban, porque son de exhibición al público, estaban a la vista, no ocultas, no fue un allanamiento. Está bajo el alero de la municipalidad, no es algo que esté escondido".

Cabe mencionar que Carabineros también incautó anteriormente armas que se exhibían como piezas patrimoniales en el Museo Dillman Bullock, de Angol.

"Da la impresión de que por estar en La Araucanía, es zona roja, como si porque un particular tenga 32 armas para la exhibición en un museo, alguien se preste para creer que mapuches van a llegar a sacar las armas y salir a matar. Es ridículo", añade Gallegos.