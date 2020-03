Violentistas de la marcha por el rechazo agreden con palos y bates al periodista Rafael Cavada

Brutales agresiones se registraron en la marcha por el rechazo que se realizó este sábado en la comuna de Providencia. Entre los múltiples ataques contra vecinos por parte de los violentistas "grupos de choque" que caracterizan al movimiento, el periodista Rafael Cavada también sufrió una paliza que lo dejó sangrando profusamente en el rostro.

Según antecedentes, al menos cinco miembros de estos grupos organizados de ultraderecha golpearon con bastones retráctiles y bates a Cavada, quien registraba con su celular el transcurso de la marcha.

Acá el momento exacto en que un grupo de la Marcha por el #Rechazo a una nueva Constitución, que avanzaba por Providencia, ataca a golpes de fierros y palos al periodista Rafael Cavada (@rafa_cavada). *Decir que la Marcha (y agresores) estuvieron custodiados por Carabineros: pic.twitter.com/QGtcZkBmbC — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 7, 2020

Según declaraciones que recoge la Radio Bío Bío, Cavada señaló que “venía a retirar los exámenes médicos de un familiar, escuché que pasaban y salí a grabar. He escuchado tantas veces que es un movimiento que rechaza la violencia, que pensé que no habría problemas”.

También me llega este video de que en las Torres de Carlos de Antúnez llegó un grupo a amedrentar a vecinas y vecinos. pic.twitter.com/mBRXGCVaW1 — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 7, 2020

“Avanzamos unos 20 metros y empezaron los golpes con estos bastones retráctiles, con bates de madera. Alguien con un bate de béisbol y casco de motocicleta me golpeó en la cabeza. Caí, me logré parar y terminé en un edificio donde la gente me socorrió”, explicó al mismo medio.

Junto a ese ataque, también se registraron varios otros que incluyeron el uso de gas pimienta, amenazas y ataques múltiples con palos. Varios de ellos, a vista y paciencia de Carabineros. Incluso, miembros de estos grupos de choque intentaron ingresar a edificios de Providencia para amedrentar a vecinos.